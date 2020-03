He estudiado una carrera, un posgrado y un máster. A la vez, he trabajado a jornada completa en un restaurante de comida rápida para devolver el préstamo que pedí para poder pagar todos mis estudios. La realidad es que, después de todo el esfuerzo, trabajo 10 horas diarias para poder pagar la hipoteca de un maravilloso ático con terraza, un coche de alta gama y las vacaciones en la Polinesia francesa. Y solo para poder publicarlo en Instagram y demostrarle al mundo que lo he logrado. Soy adicto a una idea del éxito que, al ser inalcanzable, me produce frustración, insatisfacción y estrés. Quiero parar, mirar, atender, escuchar y contemplar. Quiero sentarme a ver una puesta de sol mientras acaricio a mi perro y bebo una copa de vino barato de supermercado. Entonces, lo habré logrado.

Marc Lucas Zaragoza. Barcelona

