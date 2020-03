Unidas Podemos, la formación política que nació para modificar el mundo, ha sido modificada por él. Ahora es un departamento administrativo de la realidad oficial, por más aspavientos que haga para disimularlo. Le debemos el magnífico espectáculo de la lucha entre la otredad y la mismidad que nos ha proporcionado a lo largo de su breve historia. Son los mismos, aunque para ello hayan tenido que trocarse en otros (y en otras, que el genérico no siempre alcanza). Imaginen a un escultor que al tercer golpe de cincel se convirtiera en piedra. A un pintor que a la cuarta pincelada deviniera en pigmento. A un panadero que al amasar la harina se transformara en hogaza. También el sueño de muchos escritores es volverse escritura. Pero la escritura no se deja. Puedes someterte y decir lo que ella quiere o rebelarte y decir lo que quieres tú, aunque lo más común y transitivo es negociar. De la tensión entre lo que la escritura pretende y aquello a lo que el escritor aspira nace el poema. Si, fruto de esa negociación, sale azarosamente un superventas, la tentación de repetir la fórmula te conducirá a la esclerosis. Es un peligro semejante al de probar el coche oficial y la moqueta. Cada actividad tiene sus riesgos.

Pero el artista, al contrario que el político, está condenado a ser otro. Je suis un autre, cantaba Moustaki evocando a Rimbaud. Yo soy un otro. Hubo un tiempo de otros, una época en la que la realidad tenía unas afueras desde las que los marginales de este mundo mordían sus bordes para que reprimiera sus excentricidades. Pero la realidad oficial ha crecido tanto que no deja sitio ya para el pensamiento alternativo. Si no estás dentro de ella, eres un excluido. (Nota: no confundir exclusión con marginalidad).

