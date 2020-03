Andrés Iniesta, feliz en Japón y en la portada de ICON de marzo

Se le sigue echando de menos. Tanto en el F.C. Barcelona como en la Selección. Andrés Iniesta ahora levanta títulos en la liga japonesa con la camiseta del Vissel Kobe y sigue desde la distancia la actualidad y la competición española. Además, acaba de grabar para la plataforma Rakuten el documental El héroe inesperado, que repasa su trayectoria profesional. Motivos más que suficientes para protagonizar nuestra portada de marzo, para la que ha sido sometido a la sesión fotográfica más larga de toda su carrera y a una entrevista íntima en la que explica, entre otras cosas, cómo fue su salida, hace dos años, de un club al que había llegado con 12 años desde su Fuentealbilla natal. “Para mí fue fácil salir del Barça porque sentía que todo lo que tenía dentro lo había dado ya. No me quedaba nada más, así que intenté buscar otra cosa que me ilusionara”, reconoce.

El cambio de Barcelona a Kobe, de competir en España a hacerlo en Japón, es tremendo, pero a Iniesta no le ha costado adaptarse. “Se está bien aquí. Muy bien. Muy tranquilo. Al principio cuesta por ese estrés que provocan los cambios, pero ahora los peques están contentos [tiene cuatro], mi mujer está contenta, la ciudad es muy fácil, y todo es extremadamente tranquilo, así que estupendo”, asegura. Con 35 años, es inevitable pensar ya en el que es probablemente el momento más difícil de cualquier deportista internacional, el de su retirada.

Quienes están aún muy lejos de pensar en retiradas son Neil Tennant y Chris Lowe, conocidos desde 1981 como Pet Shop Boys. El dúo británico que revolucionó la música disco en la década de los ochenta vuelve a la carga con Hotspot, su álbum número 14, grabado en los estudios Hansa de Berlín, donde David Bowie creó Heroes. “Muchas de las canciones tratan sobre el impacto que el mundo tiene sobre la gente, pero sobre todo el disco aborda el tema de las relaciones, con Berlín como trasfondo”, explica Tennant en ICON. Con casi 40 años de carrera, nadie mejor que ellos para analizar el panorama actual de la música. “¡A mí me gusta Despacito!”, señala Lowe. “Es extraordinariamente difícil escribir una buena canción de pop vacuo. Hoy todo es pop manufacturado. Forman a los grupos, les ponen un equipo que les escribe las canciones, y la música es fantástica. Pero lo cierto es que hay música muy, muy mala hecha por gente que se las da de artistas profundos solo porque escriben canciones de amor lloronas con una guitarra acústica”, remata su compañero.

Desde Inglaterra también llega a las páginas de nuestra revista la escritora Caitlin Moran, quien tras enseñar cómo ser mujer a toda una generación, ahora se dedica a dar clases de educación sexual a los adolescentes con su nuevo libro, Cómo ser famosa. “Ahora mismo, están viendo porno y el porno les está diciendo a los chicos que estrangulen a las mujeres, les metan los dedos hasta la garganta y les den cachetes en el culo, que les tiren del pelo y les escupan. Si ese es su rollo, bien, genial, pero si eres una chica de 14 años intentado descubrir qué es el sexo y esto es lo primero que te encuentras, puedes quedarte un poco confundida”, advierte Moran.

Quien ya no confunde, a pesar de sus distintos nombres, es el talento musical que destila Abraham Boba, bautizado en 1975 como David Cobas en Vigo y líder de la banda indie León Benavente, otro de los protagonistas de nuestro número de marzo y que también trae nuevo disco bajo el brazo. Junto a él copan las páginas de ICON la periodista y escritora Leila Guerriero, el director de cine palestino Sameh Zoabi y el actor estadounidense Ian Somerhalder, protagonista de la serie de Netflix V-Wars, entre otros. Además, este número, gratis con EL PAÍS el 7 de marzo y a la venta el resto del mes por 3,50 euros, acude fiel a sus citas con el mundo del motor, la cultura, la moda y la belleza masculina (atención a su especial dedicado a los Premios ICON de Fragancias Masculinas) y ofrece reportajes de actualidad como el que dedica a la nueva obsesión adolescente por los músculos.

