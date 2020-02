Como europeos dedicados a promover el derecho internacional, la paz y la seguridad en todo el mundo, expresamos nuestra profunda preocupación por el plan del presidente Trump para Oriente Próximo, llamado Paz para la Prosperidad.

La iniciativa contradice los parámetros acordados internacionalmente para el proceso de paz en Oriente Próximo, las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas, incluida la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad, y los principios más fundamentales del derecho internacional. En lugar de promover la paz, corre el riesgo de alimentar el conflicto, a expensas de los civiles israelíes y palestinos por igual y con graves consecuencias para Jordania y la región en su conjunto. Se ha encontrado con una oposición generalizada en los países vecinos, en Europa y en Estados Unidos.

El plan permite la anexión de partes grandes y vitales del territorio palestino ocupado y legitima y alienta la actividad de asentamiento ilegal llevada a cabo por Israel. Reconoce solo las reivindicaciones de una de las partes sobre Jerusalén y no ofrece una solución justa a la cuestión de los refugiados palestinos. Proyecta un futuro "Estado" palestino sin control y sin soberanía sobre su territorio fragmentado. El mapa que figura en el plan propone enclaves palestinos bajo el control militar israelí permanente, que recuerdan al escalofriante "plan Bantustán" de Sudáfrica.

"Paz para la Prosperidad" no es una hoja de ruta para una solución viable de dos Estados, ni para ninguna otra solución legítima al conflicto

"Paz para la Prosperidad" no es una hoja de ruta para una solución viable de dos Estados ni para ninguna otra solución legítima al conflicto. El plan prevé una formalización de la realidad actual en el territorio palestino ocupado, en el que dos pueblos viven juntos sin igualdad de derechos. Tal resultado tiene características similares a las del apartheid, un término que no usamos a la ligera.

La comunidad internacional, y en particular la Unión Europea, debe impedir que se desarrolle un escenario de este tipo, a fin de preservar la dignidad y los derechos de los palestinos, el futuro de la democracia israelí y el orden internacional basado en normas.

Acogemos con beneplácito la declaración del alto representante de la UE, Josep Borrell, en la que se subraya el compromiso permanente de la Unión con una solución de dos Estados basada en las fronteras de 1967, de conformidad con los parámetros internacionales. Coincidimos plenamente con la UE en que las "medidas de anexión israelíes, si se aplican, tienen que ser cuestionadas", ya que perjudicarían la norma internacional fundamental que prohíbe la adquisición de territorio por la fuerza.

Teniendo en cuenta la urgencia de la situación, pedimos a Europa que rechace el plan de Estados Unidos como base para las negociaciones y que adopte medidas inmediatas y eficaces para contrarrestar la amenaza de anexión y, así, preservar el orden basado en las normas internacionales.

Douglas Alexander, exministro de Estado para Europa y secretario de Estado para el Desarrollo Internacional, Reino Unido. Ben Bradshaw, exministro de Estado para Oriente Próximo, Reino Unido. Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra de Noruega. John Bruton, ex primer ministro de Irlanda. Micheline Calmy-Rey, exministra de Relaciones Exteriores y presidenta de Suiza.Ingvar Carlsson, ex primer ministro, Suecia. Włodzimierz Cimoszewicz, exministro de relaciones Exteriores y primer ministro, Polonia. Daniel Cohn-Bendit, ex co-presidente del Grupo Europeo de los Verdes y la Alianza Libre en el Parlamento Europeo, Alemania. Joe Costello, ex secretario de Estado de Comercio y Desarrollo y presidente del Comité de Asuntos Europeos, Irlanda. Willy Claes, exministro de Relaciones Exteriores y secretario general de la OTAN, Bélgica. Massimo d'Alema, ex ministro de Relaciones Exteriores y primer ministro, Italia. Teresa Patrício de Gouveia, exministra de Relaciones Exteriores de Portugal. Dominique de Villepin, exministro de Relaciones Exteriores y primer ministro, Francia. Ruth Dreifuss, expresidenta de Suiza. Alan Duncan, exministro de Estado para Europa y las Américas y ministro de Estado para el Desarrollo Internacional del Reino Unido. Espen Barth Eide, exministro de Relaciones Exteriores de Noruega. Jan Eliasson, exministro de Relaciones Exteriores y presidente de la Asamblea General de la ONU, Suecia. Uffe Ellemann-Jensen, exministro de Asuntos Exteriores y presidente de los Liberales Europeos, Dinamarca. Benita Ferrero-Waldner, exministra de Asuntos Exteriores y comisaria Europea de Relaciones Exteriores, Austria. Sigmar Gabriel, exministro de Relaciones Exteriores y vicecanciller de Alemania. Peter Hain, exministro de Estado para Oriente Próximo, Reino Unido. Lena Hjelm-Wallén, exministra de Relaciones Exteriores y viceprimera ministra de Suecia. Trinidad Jiménez, exministra de Asuntos Exteriores, España. Tom Kitt, exministro de Estado de Desarrollo de Ultramar y Derechos Humanos, Irlanda. Bert Koenders, exministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos. Martin Liedegaard, exministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca. Mogens Lykketoft, exmnistro de Relaciones Exteriores y presidente de la Asamblea General de la ONU, Dinamarca. Sven Mikser, exministro de Relaciones Exteriores de Estonia. Per Stig Møller, exministro de Relaciones Exteriores, Dinamarca. Holger K. Nielsen, exministro de Relaciones Exteriores, Dinamarca. Andrzej Olechowski, exministro de Relaciones Exteriores, Polonia. Marc Otte, exrepresentante especial de la UE en el proceso de paz de Oriente Próximo, Bélgica. Chris Patten, ex vicepresidente de la Comisión Europea, Reino Unido. Hans-Gert Pöttering, expresidente del Parlamento Europeo, Alemania. Jacques Poos, exministro de Asuntos Exteriores, Luxemburgo. Vesna Pusić, exministra de Relaciones Exteriores y viceprimera ministra de Croacia. Mary Robinson, expresidenta y alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Irlanda. Jacques Santer, ex primer ministro y presidente de la Comisión Europea, Luxemburgo. Karel Schwarzenberg, exministro de Relaciones Exteriores y viceprimer ministro, República Checa. Robert Serry, ex coordinador especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz de Oriente Próximo, Países Bajos. Javier Solana, Exministro de Asuntos Exteriores, secretario general de la OTAN y alto representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común, España. Michael Spindelegger, exministro de Relaciones Exteriores y vicecanciller de Austria. Jack Straw, exsecretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido. Gareth Thomas, exministro de Estado para el Desarrollo Internacional, Reino Unido. Erkki Tuomioja, exministro de Relaciones Exteriores de Finlandia. Ivo Vajgl, exministro de Relaciones Exteriores de Eslovenia. Jozias van Aartsen, exministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. Frank Vandenbroucke, exministro de Asuntos Exteriores, Bélgica. Hubert Védrine, exministro de Relaciones Exteriores de Francia. Sayeeda Warsi, exministra del Gabinete y ministra de Relaciones Exteriores de las Naciones Unidas, Derechos Humanos y la CPI, Reino Unido.

