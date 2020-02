Cómo escolarizar a tus hijos mientras recorres 43 países

Javier Fernández y Natividad Ramírez siempre soñaron con hacer un gran viaje, pero la vida -como suele pasar- les empujaba en otra dirección. Primero nació Carla. Luego Alejandro. El trabajo de él como constructor; el de ella como auditora en la Junta de Andalucía…. Todo parecía señalar hacia una vida común (por no decir vulgar), lejos de los sueños. “Los niños nacieron y crecieron viajando de muchas formas, pero sobre todo en nuestra autocaravana, que la compramos cuando nuestra primogénita tenía tan solo unos meses. La crisis económica y un accidente de tráfico nos ayudaron a pensar en que no podíamos retrasar nuestros sueños indefinidamente. Así fue como decidimos afrontar la crisis como una oportunidad para hacer lo que siempre habíamos querido hacer”, me cuentan.