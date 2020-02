Madonna abandona su último concierto ayudada por un bastón

Madonna ha encontrado su mayor aliado para paliar los dolores de rodilla que tiene desde que sufrió una lesión en noviembre: un bastón. La reina del pop, de 61 años, abandonó el Teatro Palladium de Londres el pasado miércoles apoyada en el bastón y agarrada del brazo de uno de sus ayudantes, quien la acompañó hasta el coche que la llevó directamente al hotel. No es la primera vez que la artista se deja ver así. El pasado enero, la estrella publicó un vídeo en sus redes sociales en el que se podía apreciar su cojera mientras subía unas escaleras también ayudada por un bastón horas antes de comenzar una de sus actuaciones en el Teatro Coliseo de Lisboa.

La intérprete de Like a Virgin no está pasando por uno de sus mejores momentos. Sus problemas de salud le han obligado a cancelar por primera vez en sus 37 años de trayectoria varios conciertos en distintas ciudades, ha sido demandada por varios fans que la acusan de empezar sus actuaciones con varias horas de retraso o de cambiar sin previo aviso los horarios de los shows y, a lo largo de 2019 y comienzo de 2020, ha sido objeto de numerosas críticas por no dar la talla en el escenario. Una decadencia que muchos achacan a su edad y condición física pero que la estrella desoye y, a juzgar por su respuesta, no muestra ningún signo de retiro inminente.

Madonna concibió su nueva gira como un show íntimo para tener una experiencia cercana a sus fans, pero ha vuelto a embarcarse en un espectáculo con un alto nivel de exigencia física por el número de coreografías. Por si fuera poco, el Madame X Tour es la gira con más conciertos de toda su carrera. Más de cien recitales en seis meses. La combinación de todos estos factores ha hecho que su cuerpo diga basta, por mucho que ella se resista a aceptarlo.

"Por favor, perdonadme por este giro inesperado de los acontecimientos. Hacer mi actuación cada noche me divierte mucho y cancelar es una especie de castigo para mí pero el dolor que padezco ahora mismo me está superando y debo descansar siguiendo las recomendaciones del médico para poder volver más fuerte y continuar la gira de Madame X con todos vosotros", escribía en su perfil de Instagram para sus casi 15 millones de seguidores con motivo de la cancelación de los tres conciertos en Boston.

No han sido los únicos shows suspendidos. En Londres, donde actuará hasta el próximo domingo 16, tuvo que cancelar otra actuación; y en París, donde realizará 12 conciertos, también se han cancelado los conciertos de los próximos días 20 y 25 de febrero, según se puede ver en su propia página web. Siempre, como recuerda la propia Madonna, por recomendación médica. "Bajo la dirección de los doctores, me han dicho que descanse unos días. Como todos saben, tengo lesiones que me han afectado desde el comienzo de la gira, pero siempre debo escuchar a mi cuerpo y poner mi salud en primer lugar. Lo último que quiero hacer es decepcionar a mis fanáticos o comprometer la integridad de mi programa. Así que seguiré hasta que no pueda", escribió en sus redes sociales hace unos días.