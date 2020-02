La vida de Cristina de Borbón continúa ligada a Ginebra y a La Caixa

A Cristina de Borbón no parece que le gusten mucho los cambios o quizá es que ha tenido más de los que ella hubiera imaginado en los últimos tiempos y no por voluntad propia. La hermana del rey Felipe ha decidido continuar por ahora en su casa de Ginebra, el 12 de la Rue des Granges donde llegó después de que en 2011 comenzara su exilio una vez que estalló el caso Nóos que la llevó primero con su familia a Estados Unidos. Los permisos penitenciarios que ahora disfruta su esposo Iñaki Urdangarin, que próximamente volverá a poder pasar seis días en libertad, no han hecho variar sus planes. El primero que obtuvo, de cuatro días, coincidió con la Navidad y la familia aprovechó para reunirse con la madre y los hermanos Urdangarín en Vitoria.

Inicialmente se pensó establecer alguna residencia en España para ellos, pero el que fuera duque de Palma ha decidido pasar el tiempo que tenga lejos de la cárcel en la que cumple condena en Vitoria, en casa de su madre. A ello se une el deseo de los hijos menores de la Infanta de seguir en Ginebra donde están escolarizados, en el lujoso centro privado Ecolint que paga su abuelo don Juan Carlos, y donde han hecho amigos.

La infanta Cristina, a la izquierda, junto a su padres los reyes eméritos. GTRES

La situación profesional de Cristina de Borbón tampoco ha cambiado. Sigue vinculada a La Caixa en la que trabaja desde 1993. Fuentes conocedoras de la situación han informado de que sigue "simultaneando su trabajo en la Fundación La Caixa con el de la Fundación Aga Khan en el ámbito de la cooperación internacional". Ambas organizaciones mantienen además unas excelentes relaciones lo que hará probablemente posible que en el futuro su colaboración aumente.

La Fundación Aga Khan es un gigante filantrópico que extiende sus tentáculos por casi cualquier campo, de la educación a la arquitectura, la agricultura, la salud o el desarrollo industrial. Cristina está centrada en el Aga Khan Trust and Culture, coordinando la colaboración entre las pequeñas entidades que integran la gran red del Aga Khan.

Hace dos años se planteó la posibilidad de que Cristina de Borbón se instalará en una sede del Aga Khan en Portugal pero finalmente se desestimó. Lo que sí hace la Infanta es viajar a Barcelona para reuniones con La Caixa.

La Infanta en este último año se ha dejado ver más en España. Ya no solo visita Barcelona por razones laborales, sino que también viaja a Madrid para ver a su familia. La última vez que apareció en público fue en el funeral en memoria de su tía Pilar de Borbón donde coincidió con los Reyes de España sin que hubiera signos de acercamiento. Eso sí, Cristina de Borbón se ha dejado ver por las calles de Madrid de compras con su hermana Elena o por las de Vitoria en Navidad. Su hijo mayor Juan también visita con frecuencia La Zarzuela, y el día en que falleció la infanta Pilar fue fotografiado con el rey Felipe. Con Urdangarin en la cárcel la situación ha cambiado y el cordón de protección establecido alrededor de la figura del Rey ya no es tan necesario. La Justicia ha actuado y los sentimientos familiares pueden regresar a escena aunque lo están haciendo muy lentamente.

Juan y Pablo Urdangarin, los dos hijos mayores de la Infanta ya viven y estudian lejos de Ginebra. El segundo lo hace en Alemania donde además juega a balonmano siguiendo la estela deportiva de su padre. Ellos y los menores de la familia, Miguel e Irene, llevan una vida bastante alejada del foco mediático. Los cuatro pese a los desvelos familiares crecen marcados por el destino de su progenitor.