El pin parental se ha convertido en toda una batalla campal. A todos debería unirnos un objetivo: proporcionar la mejor educación a nuestros menores. Pero nuestros representantes parecen haberlo olvidado y han alimentado la crispación, polarizando a una sociedad ya suficientemente dividida. No juzgo positiva ni negativamente a los que defienden o denostan el pin parental. Es el momento de apelar a la empatía. Pues aquí lo más importante no es tener la razón, sino poner el foco en la integridad de las nuevas generaciones, a las que tenemos que dar ejemplo. Hemos de repensar la labor del maestro y confiar en los docentes —soy maestro, y aunque no puedo ejercer como tal, al menos ejerzo de “docente de adultos” en mis charlas como embajador de la Fundación Adecco—. Y precisamente creo que a los adultos nos hace falta bastante pedagogía: eduquemos en valores universales y no en ideologías. Acerquemos a los jóvenes todas las posturas, para que saquen sus conclusiones. No segreguemos, la tendencia debería ser la unión.

Pablo Pineda, primer diplomado europeo con síndrome Down. Málaga

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.