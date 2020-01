Nacho Figueras, el amigo del príncipe Enrique, da detalles de cómo se ha sentido

Desde hace diez días, cuando el príncipe Enrique aterrizó en Canadá para unirse a Meghan Markle y a su hijo Archie, apenas se ha sabido nada de los duques de Sussex. De ellos se ha publicado que están pasando unos días tranquilos en Vancouver, al oeste del país, tratando de alejarse del huracán mediático y de recomponer su nueva vida.

Ahora, ese silencio alrededor de ellos ha sido roto por el jugador de polo argentino Nacho Figueras, buen amigo del príncipe. En una entrevista con la cadena estadounidense ABC News en uno de sus programas estrella, Good Morning America, Figueras ha desvelado que ha hablado recientemente con el duque de Sussex y que han comentado su nueva situación.

"Hablé con Enrique hace pocos días. Ha sufrido muchísimo por todas las cosas que le han ocurrido", cuenta el deportista en lo que parece una referencia a la infancia del príncipe y la pérdida de su madre, Diana de Gales. "Él solo quiere vivir una vida normal. Tan normal como está intentando que lo sea a partir de ahora, porque cuando tienes mil paparazis a la puerta de tu casa de Canadá tratando de sacar una foto de tu hijo, eso no es muy muy normal", relata Figueras.

"Él quiere proteger a su familia, a su mujer y a su hijo. Porque él es hijo de alguien que ha sufrido terriblemente los ataques de la prensa, de primera mano y de forma innegable. Y no quiere que eso le ocurra a su familia", afirma Figueras.

El polista argentino es una de las figuras más desconocida dentro de su deporte. Ha sido imagen de Ralph Lauren y posado para Bruce Weber, y ha aparecido en portada de Vogue y en la serie Gossip Girl junto a Blake Lively. Es amigo de Enrique desde hace años y ha sido embajador de su fundación Sentebale que ayuda a niños con sida en países de África. Figueras está casado con la fotógrafa y exmodelo Delfina Blaquier, de cuya abuela se rumoreó que tuvo un romance con Felipe de Edimburgo. El matrimonio tiene cuatro hijos.

Figueras no es el único que ha dado una opinión sobre el tema del momento. El ex primer ministro británico David Cameron ha dado una entrevista en una televisión australiana en la que también ha mostrado su apoyo a los duques, y ha calificado a Enrique como "un joven amable y con cabeza". Así, ha asegurado que el matrimonio "no tenía otra opción" más que dar un paso atrás en sus tareas reales para poder tener una vida relativamente normal.

"Creo que cualquiera que esté bajo escrutinio público y tenga que lidiar con la presión de los medios de comunicación va a tener una cierta simpatía por ellos", relataba Cameron. "Cuando estás en política y eres primer ministro y te sacan desde cualquier ángulo, al menos te planteas que un día dejarás de serlo y volverás a una vida más privada. Supongo que en la familia real afrontas que eso es, potencialmente, para siempre".