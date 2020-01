No trabaje, no discuta: los peligros de disfrazarse de pollo

Una de las grandes inversiones de mi vida fue un traje de pollo que me compré en 2011 y llevo usando desde entonces cada vez que debo ir disfrazado. Es de lo más socorrido: da calor en las temperaturas gélidas de febrero y divertidas anécdotas el resto del año. Compartiré aquí dos. La primera: tras una fiesta de carnaval tuve una discusión con mi novio en plena calle, no recuerdo por qué, y esta no sería una anécdota llamativa si no fuese porque yo llevaba el disfraz de pollo y él uno (elaboradísimo) de Karl Lagerfeld, de modo que la gente que nos vio desde los taxis nocturnos siempre tendrán una estupenda historia que contar a sus nietos (“una noche a principios de siglo vi a Lagerfeld, el de Chanel, gritándose con un pollo en el paseo de Pintor Rosales”).

Esa noche me desperté de madrugada y me di cuenta: mi foto de perfil en Facebook era una mía con el disfraz de pollo, un piti en una mano y una cerveza en la otra

La segunda: cuando trabajaba en una revista de lujo y actualidad de mucho renombre contacté con un importante empresario a través de Facebook para pedirle una entrevista (es un modo sencillo y rápido para dar con alguien). “Estimado don Pepito, trabajo para la publicación tal y sería sería un honor contar con usted en nuestras páginas. Me quedo a su disposición para cualquier duda o sugerencia. Deseando recibir una respuesta se despide atentamente Guillermo Alonso”. ¡Enviar!

¡Qué lenguaje tan elegante, qué tono tan respetuoso! ¡Dirá que sí! Esa noche me desperté de madrugada y me di cuenta: mi foto de perfil en Facebook era una mía con el disfraz de pollo, un piti en una mano y una cerveza en la otra. El empresario leyó mi mensaje, pero nunca respondió. Ah, la elegancia de la gente rica.

Guillermo Alonso es redactor en la web de ICON y autor del libro ‘Vivan los hombres cabales’

