Toñi Moreno da a luz a su primera hija, Lola

Toñi Moreno ha dado a luz a su primera hija, una niña llamada Lola. La presentadora de televisión llegaba este martes por la mañana por su propio pie y acompañada de una de sus hermanas a la clínica Nisa de Castilleja de la Cuesta de Sevilla y, unas horas después, se convertía en madre. La pequeña ha nacido alrededor de la una y media de la tarde por cesárea y ha pesado cuatro kilos. "Estoy un pelín nerviosa, estoy ilusionadísima, pero muy nerviosa porque yo no he parido nunca y lo desconocido... pero bueno, ¡vamos allá!", reconocía la presentadora gaditana a su llegada al centro sanitario.

Estaba previsto que la niña naciera a principios de febrero, pero finalmente se ha adelantado. Estos ocho meses de espera no han sido fáciles para Moreno, que se confiesa muy impaciente. "Autorretrato 'la espera'. La impaciencia siempre fue uno de mis grandes defectos", escribió la comunicadora en su Instagram hace apenas una semana junto a una imagen donde se aprecia su abultada barriga.

A sus 46 años, ser madre era uno de los grandes propósitos de Moreno, como explicó ella misma cuando dio a conocer la noticia, el pasado mes de junio. "Siempre he querido ser madre. Lo intenté varias veces con 35 años, pero no lo conseguí. Tendré que darme prisa aunque sea por inseminación artificial”, decía en 2017 a la revista Lecturas. Su edad no ha frenado su deseo de ser madre y no estaba dispuesta a renunciar a su sueño por ello, aunque fue el motivo por el que descartó la adopción. “Si empezara a tramitar ahora la adopción internacional tendrían que darme la idoneidad, es una larga espera y me plantaría en los 50”, aseguraba entonces.

Afrontar la maternidad en solitario nunca le ha asustado y Moreno ha hecho una bandera de ello. Ha sido en sus redes sociales, donde la presentadora ha ido contando a sus seguidores cómo ha vivido esta etapa de su vida. Precisamente el lunes, un día antes de dar a luz, la comunicadora publicaba un post en Instagram donde hacía una comparativa de sus tobillos hinchados con los de un elefante. "Encuentra las diez diferencias", escribía con gran sentido del humor junto a las etiquetas "humor de embarazadas", "recta final", "ganas de verle la carita" y "no puedo más".

Moreno, que actualmente presenta tres programas de televisión, ha trabajado hasta hace algunas semanas, cuando cogió la baja por maternidad y se trasladó hasta Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) para descansar junto a los suyos. En este tiempo, Terelu Campos se ha puesto al frente Aquellos maravillosos años, de Telemadrid; Nagore Robles ha asumido Hombres y Mujeres y Viceversa, de Telecinco, y en Un año de tu vida, en Canal Sur, la presentadora andaluza Eva Ruiz.