Toñi Moreno, embarazada a los 46 años

Toñi Moreno siempre ha querido ser madre y ahora, a los 46 años, va a hacer su sueño realidad. Según publica la revista Lecturas, la presentadora gaditana está embarazada de ocho semanas y espera su primer hijo para el próximo mes de enero. Una aventura que ha decidido afrontar en solitario y con la que está muy ilusionada. “Siempre he querido ser madre. Lo intenté varias veces con 35 años, pero no lo conseguí. Tendré que darme prisa, aunque sea por inseminación artificial”, decía hace dos años a esta misma publicación.

Su edad no ha frenado su deseo de ser madre y no estaba dispuesta a renunciar a su sueño por ello, aunque fue el motivo por el que descartó la adopción. “Si empezara a tramitar ahora la adopción internacional tendrían que darme la idoneidad, es una larga espera y me plantaría en los 50”, aseguraba entonces.

Afrontar la maternidad en solitario no le asusta porque sabe que cuenta con muchos amigos alrededor, en concreto con alguien que de un tiempo a esta parte se ha convertido en una persona muy especial en su vida. Se trata de la cantante Rosana, con quien Moreno mantiene una estrecha relación. Sus caminos se cruzaron a principios de 2018, cuando la artista fue de invitada al programa Viva la vida, que entonces presentaba Moreno. Desde entonces se han vuelto inseparables y es habitual verlas juntas paseando por la calle o acudiendo a distintos actos, como presentaciones de libros o conciertos. “Yo ya era admiradora de Rosana. Le pedí que hiciera la sintonía del programa y, a partir de ahí, iniciamos una amistad maravillosa. Nos sentamos y hemos creado un programa que nos encantaría hacer. De momento es solo un formato”, ha contado la presentadora sobre un posible proyecto juntas.

ampliar foto Toñi Moreno y Rosana, en una presentación de un libro, en Madrid, en febrero. gtresonline

La cantante canaria, de 55 años, fue una de las primeras en mostrar su apoyo a la presentadora gaditana cuando esta difundió un extraño mensaje en sus redes sociales hace unos meses. “Hay días en los que todo se desmorona bajo tus pies. Días en los que tu mundo se hace añicos. Entonces es cuando realmente tienes que buscar dentro de ti a ese niño y preguntarle dónde se perdió”, escribió Moreno. “Solo pueden contigo si te acabas rindiendo. ¡Llegaremos a tiempo!”, respondió Rosana. Según apunta Lecturas, en ese momento Moreno aún no había conseguido quedarse embarazada.

Ahora está feliz y disfrutando con cautela de su octavo mes de gestación, pues según la revista, estas primeras semanas Moreno está teniendo algunas molestias. Aunque no se trata de algo preocupante, el malestar ha tenido que ser importante debido a su ausencia a la boda de su amiga Belén Esteban, que se casó este sábado rodeada de muchos de sus compañeros de cadena. “Ya sabes amiga las razones por las que no puedo estar contigo en este día tan emocionante. Pero estaré en el alma. Te quiero. Te mereces ese amor tan puro y desinteresado, tan bonito. Disfrútalo”, escribió la periodista en su Instagram junto a un selfie con la colaboradora de Sálvame.

Esta buena noticia personal llega también en un buen momento profesional para Moreno, que tras la pérdida de su padre por un cáncer en 2016 y un bache laboral, vive ahora uno de sus mejores momentos en la televisión. La periodista sigue al frente de Hombres Y Mujeres Y Viceversa en Telecinco y del programa Un año de tu vida en Canal Sur.