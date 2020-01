En referencia a la noticia de la muerte de un montañero en Peñalara es necesario insistir sobre estos riesgos cuando se practica en solitario. A primeros de diciembre, haciendo senderismo en el monte Olimpo de Grecia en un grupo de 40 personas, me falló un bastón y caí en un precipicio. Me rescataron a pulso cuatro senderistas del grupo a los que también puse en riesgo. Si hubiera marchado solo, las opciones de salir adelante habrían sido mínimas. El Olimpo me ha dejado una marca en la cara que me impedirá olvidar. Si esto ocurre en grupo con mucho cuidado al caminar, yendo solo no hubiera sido fácil superar un accidente así.

Jesús Maroto de las Heras. Boadilla del Monte (Madrid)

