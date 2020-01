Así son los guantes táctiles para el móvil más vendidos en Amazon

En los meses más gélidos resulta fundamental recurrir a prendas técnicas para proteger las zonas del cuerpo más expuestas al frío. En el caso de las manos, lo habitual es cubrirlas con guantes, pero con ellos puestos no siempre tenemos plena libertad de movimientos. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos que utilizar el móvil: no todos los guantes son compatibles con las pantallas táctiles de los terminales e intentar tocar la pantalla puede convertirse en un engorro.

Precisamente para salvar este problema están diseñados estos guantes, los más vendidos de su categoría en Amazon, que incluyen en la zona de los dedos un material conductivo que permite usar los smartphones o las tablets sin necesidad de quitarse los guantes y sin pasar frío en las manos.

Se trata de un modelo unisex de la firma Vbiger –especializada en el diseño de guantes, bolsos y mochilas– en color negro y fabricado en tela de lycra suave. Al ser ligeramente elásticos, se adaptan muy bien a las manos y resultan abrigados y cómodos. Son adecuados para realizar tareas al aire libre como salir a correr, andar en bicicleta o dar paseos por la montaña, pero sobre todo son idóneos para llevar a cabo actividades en exteriores que conlleven el uso de pantallas táctiles: llamar por teléfono, escuchar música en el móvil, leer en el iPad o el Kindel, etc.

Compra desde 8,99 € en Amazon

¿Qué tienen de especiales?

Hoy en día la mayoría de gadgets funcionan con pantallas táctiles capacitivas que se activan cuando reconocen nuestras pulsaciones sobre ellas. Los guantes de invierno, sin embargo, no suelen ser buenos conductores de electricidad por los materiales en los que están fabricados, así que la principal ventaja de este modelo es que ofrecen ese plus touch screen que sí reconoce el contacto con los dedos de la mano.

Para ello, cuentan en la zona de las yemas del dedo índice y pulgar, con un capuchón tejido en hilo conductivo capaz de pasar la corriente que necesitan las pantallas de móviles o tabletas para funcionar correctamente. Además de la tecnología touch screen incluyen un diseño especial en la palma de la mano para poner las llaves y una tira reflectante para ser visibles en lugares con poca luz.

Se comercializan en tres tallas, S, M y L, y el precio varía en función de la medida elegida. Según se indica en la sección de comentarios, son unos guantes que tallan grande así que se recomienda elegir una talla menos de la que se utiliza habitualmente. Para una mayor precisión el fabricante especifica en la descripción del producto las medidas de la palma y de la longitud de los dedos que corresponden a cada una de ellas.

El nº1 más vendido

Además de ser el artículo más vendido de su categoría en Amazon, estos guantes cuentan con más de 680 comentarios y una valoración media de 4,3 estrellas sobre 5. Los usuarios que los han probado destacan en las reseñas su calidez, la calidad de su ajuste, lo cómodos que resultan y la conveniencia de poder usar pantallas táctiles con ellos puestos.

“Los compre sobre todo para poder usar el móvil cuando salgo a correr en invierno y creo que he acertado de pleno con esta compra”, indica Rubén. “Si corres en invierno y llevas el móvil cuando lo haces sin duda merecen la pena. Yo tengo las manos grandes y la (talla) M me va perfecta”.

Otros usuarios como Saúl recalcan su comodidad: “Me sorprendió lo cómodos que son. Me compre la talla S y me va perfecta, se ajusta a la mano pero no aprietan los dedos como me ha pasado con otras marcas. No son muy gordos, pero por dentro tienen un forro que mantiene la temperatura (...)”.

“El material es suave y se ajusta bastante bien a la mano. Tanto los dedos índices como pulgar de ambos guantes vienen con un material tipo goma gracias al cual se puede utilizar sin problema los dispositivos táctiles como móviles o tablets”, recuerda Emilio.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 11 de enero de 2020

