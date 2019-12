Hilary Duff se casa con el músico Matthew Koma

Hilary Duff ha dado el "sí, quiero" por segunda vez. La actriz, de 32 años y conocida por protagonizar en su adolescencia la serie de Disney Channel Lizzie McGuire, se ha casado con el músico Matthew Koma, de su misma edad. El enlace se celebró el sábado en su vivienda de Los Ángeles (California, EE UU) con una ceremonia discreta, en la que solo estuvieron invitados sus familiares y amigos más cercanos, según ha avanzado la revista estadounidense People.

La boda comenzó al atardecer dentro de la casa y la recepción se organizó en el patio trasero, donde se instaló una carpa blanca. La hermana de la cantante, Haylie Duff, a la que está muy unida, se involucró mucho en los preparativos del evento, que ha sido una sorpresa para sus seguidores. Tanto Duff como Koma guardaron el secreto hasta el domingo, cuando publicaron en sus cuentas de Instagram una imagen de ambos posando junto a un coche en el que se podía leer: "Recién casados".

La pareja ha pasado por el altar después de siete meses comprometidos, fue en Nueva York, donde Duff se encontraba rodando una serie de televisión, donde Koma le pidió matrimonio. Un día, después de una larga jornada, el músico la invitó a dar un paseo por un parque donde le entregó un libro elaborado por él mismo, con textos e ilustraciones que narran su historia de amor. En la última página, había dibujado una naranja (por la expresión "mi media naranja") que se podía levantar y donde se encontraba el anillo. "Fue muy dulce, muy especial y muy sencillo", explica emocionada la artista a la edición estadounidense de Vogue, en una entrevista publicada este fin de semana donde la también cantante protagoniza un vídeo hablando sobre sus preparativos para la boda, entre ellos el vestido de novia.

La prenda fue elaborada en Londres por la diseñadora Jenny Packham. Se trata de la primera vez que la firma británica —una de las firmas favoritas de Kate Middleton— trabaja para la actriz, que el fin de semana lució una prenda de crepé, en la que lo más destacado eran las mangas que caían desde unas marcadas hombreras. En la parte trasera había una gran apertura desde el cuello hasta la cadera. “Me siento muy cómoda y es lo que quería”, expresa la cantante tras su última prueba del vestido. En el reverso de la falda, la diseñadora bordó las iniciales de los novios, la fecha del enlace y las iniciales de los hijos de la actriz, Luca, de siete años, y Violet, de uno. El primero fue fruto de su primer matrimonio con del ex jugador de hockey sobre hielo Mike Comrie, del que se separó en 2014.

Preparativos de la boda de Hilary Duff y Matthew Koma.

Duff y Koma comenzaron a salir a principios de 2017 y su relación ha tenido varios altibajos. En marzo de ese mismo año rompieron, pero en septiembre confirmaron que habían retomado su noviazgo. "Creo que cuando tienes una historia y un pasado con alguien, aunque no funcione ni la primera ni la segunda vez, siempre puede volver a funcionar de nuevo, siempre y cuando no haya demasiado daño", comentó la actriz en el programa estadounidense The Talk, cuando le estaba dando una tercera oportunidad al músico. En junio de 2018 anunciaron que esperaban una niña, y su relación se vio afianzada: "Matthew y yo hemos creado nuestra propia pequeña princesa y no podemos estar más emocionados".

De esta manera la actriz finaliza un año en el que ha vuelto a saltar a la palestra después de que Disney anunciara que prepara una secuela de la serie Lizzie McGuire, en la que reaparecen sus personajes más icónicos. En los últimos meses, Duff ha sido fotografiada en Nueva York rodando los nuevos episodios, ya que su personaje ya es una mujer adulta que trabaja en la Gran Manzana. Además, la cantante ha compartido alguna que otra imagen con sus antiguos compañeros de reparto en sus redes sociales.