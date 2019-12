“La solidaridad puede mover el mundo”

Existe otra forma de regalar que no solo hace felices a aquellos que reciben directamente el obsequio, sino a muchos otros. Las compras navideñas solidarias contribuyen, por ejemplo, a que muchos niños y niñas en todo el mundo puedan acceder a una educación o a que personas en riesgo de exclusión social tengan una vida y un trabajo digno. Organizaciones no gubernamentales ofrecen un amplio catálogo de regalos solidarios, a las que se suman empresas que colaboran con diferentes causas. El Naturalista, por ejemplo, destina el 2,14% de sus beneficios anuales a proyectos sociales, y la marca SHRED hace lo mismo con programas de conservación medioambiental; mientras que PHES (Fotografía Española Solidaria) destina las ventas de su fotolibro 33.293 a varias entidades que trabajan con personas refugiadas en España, Grecia, Turquía y Serbia. Con los artículos de las fundaciones Down Madrid, A la Par y Vicente Ferrer apoyamos el trabajo de profesionales con discapacidad, y adquiriendo productos de la asociación Menudos Corazones y Asociación Infantil Oncológica de Madrid contribuimos a la investigación de cardiopatías congénitas y del cáncer infantil. Y si lo que nos mueve son los animales, podemos adquirir uno de las gafas de GreyHounders, que destina parte de sus beneficios a la protectora Galgos del Sol.