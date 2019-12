Jorge Javier Vázquez regresa a la televisión tras su última operación

Jorge Javier Vázquez ha cumplido su palabra y, después de ausentarse durante los últimos programas de Gran Hermano VIP porque el pasado 3 de diciembre tuvo que volver a pasar por quirófano tras el ictus que sufrió en marzo, ha acudido de nuevo a los platós de Telecinco. El presentador quiso ponerse al frente de la final de la séptima edición de GH VIP, que para él ha sido muy especial como reconoció hace unos días. “Quiero despedirme de una edición que para mí ha sido inolvidable por muchos motivos”, dijo hace unos días en su blog personal que publica en Lecturas. Nada más comenzar el programa la noche del jueves, Jorge Javier Vázquez era recibido con una fuerte ovación del público y colaboradores presentes en el plató, que se puso de pie y le aplaudió durante unos minutos.

“Muchas gracias, muchísimas gracias por dejarme entrar en vuestras casas de nuevo. No os imagináis lo que os he echado de menos”, agradecía el presentador estrella de Mediaset, que ha reaparecido con muy buen aspecto y ha recuperado su tono oscuro en el pelo, dejando atrás el blanco platino que lució en los últimos programas antes de marcharse.

El catalán, de 49 años, ha pasado los últimos días recuperándose de su última intervención. El pasado 3 de diciembre volvió a pasar por quirófano para sustituir uno de los stent que le habían colocado en la operación de urgencia a la que tuvo que someterse en marzo a causa de un ictus. La intervención fue un éxito, aunque como él mismo explicó a los pocos días de salir del hospital, su paso por quirófano fue algo más complejo de lo que inicialmente le dijeron los médicos. "Me tenían que colocar solo un stent, pero me tuvieron que colocar uno más y ahora tengo cuatro en la cabeza", contó Vázquez en Lecturas, que explicó que le intervinieron a través de la ingle.

Durante su recuperación, el presentador también ha revelado que el ictus le ha provocado una depresión para la que ya se está medicando. Después de ser intervenido la primera vez, Jorge Javier Vázquez atravesó una situación anímica complicada, por lo que decidió acudir a la consulta de un psiquiatra y buscar ayuda. “Tengo ganas de que pase de una vez este año porque no me gusta aprender a palos. Porque tengo ganas de chillar y rebelarme y no puedo compartir con nadie este dolor tan hondo que me está invadiendo”, escribió el también actor y productor en su blog de Lecturas antes de su última operación.

Durante la ausencia de Vázquez, ha sido Carlos Sobera quien se ha puesto al frente de GH VIP. Aunque Jorge Javier ha querido despedirse personalmente de esta edición, su vuelta al plató no es definitiva. Ahora continuará con su recuperación mientras retoma también su paulatino regreso a los escenarios, pues está trabajando en la obra de teatro Desmontando a Séneca, que estrenará en marzo en Córdoba.