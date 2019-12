Por qué necesitas, pero ya, unas zapatillas impermeables

Es toda una lección de polivalencia. Que una zapatilla presuma de impermeable no significa que no transpire. Lo hace la Modual ABX de Geox (150 euros): su cuerpo de cuero y malla de punto, sobre una suela de goma, integra una membrana impermeable. Y un calcetín desmontable (del color del empeine) impide que la humedad alcance los tobillos, en caso de que caiga un diluvio mientras se practica deporte o se esté de cañas en una terraza. La vida contemporánea no siempre es previsible y el buen calzado debe tenerlo en cuenta.

