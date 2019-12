Isabel Cadenas: “Lo sonoro abre una conexión íntima que no tiene otro medio”

Un día, la escritora y documentalista Isabel Cadenas me contó que a los cinco años ya montó su primer programa de radio. Lo hizo con el radiocasete de doble pletina que tenía en su habitación. La idea de mezclar sonidos, efectos, música y silencios le persiguió desde pequeña. Más de 30 años después ha sido elegida —junto a la poeta Laura Casielles— por PRX Google Podcast Creator para desarrollar durante un año su personal proyecto: un podcast de no ficción narrativa sobre silencios y sobre cómo los rompemos. De eso no se habla verá la luz próximamente, e Isabel Cadenas, autora también del libro Poética de la ausencia (Editorial Cátedra), nos cuenta desde Boston cómo está siendo el proceso de creación.

¿Cómo surgió la posibilidad de estar en el PRX Google Podcast Creator?

La primera vez que oí hablar del programa, para mí sonaba como un sueño: significaba aprender de la gente de PRX, es decir, de algunas de las personas que más admiro en el mundo de la producción sonora, y por otra parte era también formar parte de una comunidad internacional de creadoras y creadores de audio. Y para mí hasta ahora la producción sonora siempre había sido un trabajo muy solitario. El programa iba a tener dos promociones y cuando yo me enteré quedaban apenas dos días para que cerrara la primera, así que no postulé. Cuando llegó el momento de optar a la segunda promoción, me pasé básicamente un mes en casa trabajando para crear un proyecto que fuera honesto y coherente, y que reflejara tanto quién era yo, como las historias que quería contar y cómo quería que sonaran. Un par de semanas después, me entrevistaron; y un par de semanas después me anunciaron que había sido una de las seis seleccionadas.

¿Cuánto dura el proceso y en qué fase están ahora mismo?

El proceso tiene dos fases. La primera es la fase de formación, que dura 20 semanas, y la segunda es la fase de realización. La primera fase empieza con una semana intensiva en Boston, donde los equipos nos conocemos y trabajamos sobre todas las áreas de la creación de podcasts, desde el marketing hasta el diseño sonoro. Una vez al mes, tenemos que presentar nuestro proyecto y lo que hemos avanzado, delante de un jurado de expertas y expertos, y cada dos meses volvemos a Boston para trabajar con el resto de equipos y seguir avanzando en nuestros proyectos. Ahora estamos en el final de esa primera fase, que de hecho concluye con el showcase, una presentación de los seis podcasts en un teatro de Boston, el 3 de diciembre. Después de esto, nos metemos de lleno en la fase de realización de la primera temporada del podcast.

Participantes en el PRX Google Podcast Creator. Imagen cedida por Isabel Cadenas y PRX Google Podcast Creator

Cuéntenos un poco acerca del proyecto con el que se ha presentado: un podcast que se llama De eso no se habla y que tiene que ver mucho con el silencio, ¿no?

Sí, De eso no se habla es un podcast de no ficción narrativa sobre silencios, y sobre cómo los rompemos. Cuando empecé a presentar el podcast en EE UU, me di cuenta de que el concepto del silencio, que parece algo tan universal, en realidad depende mucho de tu ubicación y de tu historia. Allí a menudo entendían mi proyecto como un podcast sobre tabúes, al estilo de Death, Sex and Money. Mientras que para mí el silencio en nuestra sociedad viene más bien del “no te signifiques” y del “de eso no se habla” que nuestros padres y abuelos aprendieron durante el franquismo, y que en cierto modo hemos heredado. De eso no se habla cuenta historias personales que no están necesariamente relacionadas con la dictadura o con la guerra civil, pero que son un reflejo de esa manera de callar que aprendimos entonces. Y cada episodio trata de hacer eso: unir los puntos entre los silencios personales y los silencios colectivos.

¿Cómo está siendo el proceso de recolección de esas historias?

El proceso de búsqueda de historias siempre es para mí muy emocionante y muy duro: emocionante porque nos permite hablar con mucha gente de temas que realmente nos importan y porque buscar historias siempre es aprender y descubrir cosas que no sabías. Y también es duro porque son historias que hablan de temas difíciles, sobre los que a veces ha habido un silencio muy profundo, y compartir esos silencios es también una responsabilidad, y una responsabilidad es sobre todo contarlas bien. Además de hablar con mucha gente de manera individual, estamos haciendo algo que llamamos “cenas de historias” y “meriendas de historias”, en las que una decena de personas nos juntamos a pensar de manera colectiva sobre esos silencios y sobre posibles hilos de los que tirar. Justo acabamos de hacer una “merienda de historias” en Bilbao y yo lo siento siempre como un privilegio, poder juntar a gente con ganas de hablar para simplemente eso, hablar de historias, propias y ajenas.

Es curioso que el equipo principal está formado por una poeta y por alguien que siempre ha tenido muy presenta la poética de la ausencia, tal y como refleja su último libro publicado en Cátedra. ¿Dónde está el límite entre el arte sonoro, la vocación social y la pretensión de llegar al mayor número posible de oyentes?

Una de las razones principales por las que solicité estar en el programa de PRX y Google fue para poder formar un equipo. Yo venía de trabajar con Laura Casielles en su proyecto de documental transmedia Provincia 53, y para mí fue bastante evidente que con Laura De eso no se habla iba a crecer. Antes de eso, Laura y yo nos conocíamos sobre todo por haber militado juntas en el movimiento feminista, así que compartíamos activismo, pero también ambas somos poetas y tenemos una visión artística muy parecida. Y el proyecto es también eso: contar historias que importen, que nos muevan y que muevan, en las que lo que se cuenta esté al mismo nivel que cómo se cuenta. En Poética de la ausencia yo sostengo que hay toda una generación de artistas que, precisamente por esos silencios heredados de los que he hablado antes, se dedican a buscar, pero lo hacen desplegando una poética propia, en la que lo formal es, también, parte de esa búsqueda. Quizá en De eso no se habla estemos haciendo lo mismo.

¿Qué poder tiene lo sonoro para contar historias que no tengan otros medios?

Siempre me gusta pensar en esa anécdota de que Marconi no inventó la radio: hoy en día está bastante probado que cuando dijo que escuchó esos tres puntos de la S en código morse, era imposible que los hubiera escuchado; que realmente él creyó que los había escuchado, pero no. El canadiense Chris Brookes hizo un documental sonoro y escribió un ensayo hermoso sobre ello en el que decía que esto revela algo fundamental del medio sonoro: que quizá, más que un medio de información, lo sonoro es un medio de evocación. Y para mí esa es la clave: lo sonoro abre una conexión íntima que no tiene otro medio, y que tiene que ver sobre todo con lo físico, con lo de dentro. Y las propuestas sonoras que más me interesan son las que nacen de explotar esa cualidad íntima, evocadora, porque tienen el poder de hacerlo en ambos lados de la historia: en la voz que la cuenta, y también en quien la recibe.

¿De qué manera los expertos de este programa os están ayudando a armar la narrativa de este podcast?

En el programa hemos dado muchas vueltas a que la temporada sea coherente: que los episodios se sigan de manera orgánica, que cada temporada tenga una pregunta latente que guíe todos los episodios. Pero además de eso estamos aprendiendo mucho sobre otras cosas con gente que sabe mucho: desde cómo conseguir un modelo de producción de podcasts que sea sostenible, con Jenna Weiss-Berman, de Pineapple Street Media, hasta herramientas para fomentar, cuidar y comunicarnos con la comunidad de oyentes con Carolina Guerrero y Daniel Alarcón, de Radio Ambulante. Y además de las personas de PRX que llevan el programa (Kerry Donahue, Mark Pagán, Lindsay Abrams y Stephanie Kuo), tenemos la suerte de que nuestra mentora y nuestro mentor externos son dos personas cuyo trabajo admirábamos desde antes: Martina Castro y Jonathan Zenti.

¿Qué otros proyectos interesantes están conociendo allí?

Tantos… Para empezar, los de nuestras compañeras y compañeros. Te cuento las de los equipos latinoamericanos para no extenderme, pero la verdad es que todos los proyectos me interesan y son podcasts que yo escucharía más allá de que sean parte del mismo programa: 37 graos es un podcast brasileño que mezcla ciencia y narrativa, de manera parecida a la que Invisibilia habla de temas de psicología a través de historias personales. Usan mucho sonido de campo y una narrativa muy muy sólida —y además ya llevan dos temporadas y se puede escuchar—. Un periódico de ayer, de Colombia, cuentan las historias personales que hay detrás de las noticias: son, en cierto sentido, también excavadores de la historia colombiana; y, por último, claro, están Las raras, de la primera promoción, que mucha gente ya escucha y que son un referente para muchas de nosotras. Es interesante que antes de conocernos por ser parte del mismo programa, nos conocíamos de escucharnos, de escuchar el trabajo unas de los otros.

¿Qué momento creéis que vive actualmente el podcasting a nivel global y, muy especialmente, en español?

Yo creo que ahora mismo el medio sonoro está viviendo un momento de experimentación máxima. Creo que la experimentación ya había empezado antes de que existiera el formato podcast, y que de repente el podcast llegó para ofrecer libertad: de repente los límites dejan de existir, porque no necesitas tener una duración determinada, ni una regularidad. Eso está permitiendo que esas formas de experimentación que habían empezado en la radio tradicional de repente se multipliquen, y para mí eso es lo más importante que está pasando ahora mismo en los países que conozco. En octubre estuve en Third Coast Festival, al que llaman “el Sundance del audio”, y el primer día nos juntamos gente de todo el mundo para hablar sobre diseño sonoro en audio narrativo (que de hecho moderó Martín Cruz, de Las raras) y fue una especie de confirmación de que cada vez hay más gente experimentando, y no solo en países anglófonos.

¿Qué referentes tienen en diseño sonoro? ¿Qué podcasts les inspiran?

Sobre diseño sonoro, si tuviera una varita mágica, mezclaría los diálogos de Radiolab, el uso del sonido ambiente de Invisibilia y la intimidad y el ritmo de The Heart. Sobre podcasts que nos inspiren… voy con dos ensayos: uno es Ways of hearing, de Showcase (en Radiotopia), una serie en la que el músico Damon Krukowski analiza cómo ha cambiado nuestra manera de escuchar en la era digital. Y lo último que nos ha maravillado ha sido No feeling is final, un podcast australiano sobre salud mental, contado en primera persona por Honor Eastly y producido por Joel Werner para ABC. Ellos dicen que es “oscuro y divertido, como tu vida”, y así suena.