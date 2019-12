Sarah Ferguson: “Están haciéndole a Meghan Markle lo que me hicieron a mí”

En medio de la crisis que vive la familia real británica por la relación de Andrés de Inglaterra con el pedófilo Jeffry Epstein, que ha desembocado en la exclusión de la vida oficial de palacio del príncipe, su exesposa, Sarah Ferguson, ha concedido una entrevista a Vogue Arabia en la que habla de este y de otros asuntos. La duquesa de York, por ejemplo, se pronuncia sobre la situación de Meghan Markel. "Debe ser duro para Meghan, puedo identificarme con ella, creo que ella es moderna y fabulosa. Ella fue famosa antes", ha indicado. "Procuro no dar consejos porque se saca de contexto, pero he estado en el lugar de Meghan, todavía lo estoy. Siempre hay un giro de negatividad y simplemente se vuelve tan triste y cansado, es duro y malo", ha explicado recordando las dificultades que afrontó desde que comenzó su relación con el príncipe. "Aborrezco el bullying y me siento mal por el dolor que deben estar pasando porque yo he pasado por él. Están haciendo a Meghan Markle lo que me hicieron a mí”. Y añade: “Ella ya era famosa antes. Eso es genial. ¿Por qué no puede Meghan ser genial?”, ha dicho en la publicación.

Cree que tanto ella como Diana de Gales fueron víctimas de palacio. "Traje un soplo de modernidad y diversión junto con la princesa de Gales. Diana y yo lo pasamos muy bien, realmente bien. La quería con toda mi alma", ha confesado.

Sobre la polémica que rodea a su exmarido, el príncipe Andrés, que también ha afectado a ella y a sus hijas, ha dicho: "Los últimos seis meses han sido duros para las chicas y para mí". Pese al divorcio, el matrimonio mantiene una excelente relación que les lleva a compartir casa y a pasar vacaciones juntos: "Es el mejor hombre que conozco. Es increíble lo que ha hecho por Gran Bretaña y todo son tonterías, así que hablo de la familia, y estoy muy segura de eso".

A finales de julio, la duquesa se pronunció sobre su especial relación con Andrés de Inglaterra. "Sí, vivo en el Royal Lodge con mi apuesto príncipe, que es el príncipe más guapo de todos", dijo. Lo contó durante un brindis en una fiesta organizada por el magnate Ernie Boch Jr. en su mansión de Massachussets. Sarah Ferguson quiso disipar los rumores sobre su familia aprovechando que se encontraba rodeada de periodistas. "Solo estoy repasando lo que dicen los periodistas, y como están todos aquí, he pensado que podría completarlo todo", bromeó. No era la primera vez que Sarah Ferguson mostraba su devoción por el hijo de Isabel II. "Andrés siempre será mi príncipe. Él sigue siendo mi apuesto príncipe, mi príncipe azul”, dijo en 2013. La exduquesa hizo esta afirmación durante la presentación de su último libro para niños, donde añadió que su propio cuento "tiene un final feliz".

El príncipe Andrés de Inglaterra. GTRES

A la pregunta directa de si podría volver a casarse con su exmarido respondió que compartían un compromiso muy fuerte con sus hijas, "lo que es bueno". Luego, dirigiéndose a los niños presentes en el acto explicó que se había casado con un "príncipe guapo". "Tuvimos una boda muy hermosa. Realmente sigue siendo mi príncipe guapo"