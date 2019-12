11

Hindou Oumarou Ibrahim. Activista indígena. Chad

Hindou Oumarou Ibrahim es una activista indígena de Chad. A los 15 años empezó a trabajar con su comunidad, principalmente ganadera, en derechos humanos, de la mujer y de medioambiente. "No puedo dejar que otras personas decidan por nosotros y nuestra supervivencia. No hablarán de nosotros sin que estemos presentes. Si se va a discutir sobre cambio climático, sea que nosotros y no hacerlo a nuestras espaldas".