Cayetano Rivera, unas fotos dudosas y una ruidosa polémica con Telecinco

Desde la semana pasada una pareja famosa estaba en los mentideros de los programas de corazón de Telecinco. El nombre de los implicados no se mencionaba. El nombre de la tercera persona envuelta en una supuesta infidelidad que se decía duraba varios años, tampoco. Unas fotografías comprometedoras que no se mostraron en ningún momento fueron objeto de debate durante horas, varios días, en los programas de la cadena. Para poner más drama al asunto, los colaboradores se quitaban la palabra para, móvil en mano como signo de oráculo del saber, facilitar más datos, ciertos o no, que aportaran luz y morbo al asunto. La pareja era joven, muy conocida, llevaban casados poco tiempo, eran habituales en las portadas del corazón por ellos mismos y por tradición familiar. Un misterio que mantenía avivado el fuego de la curiosidad para los telespectadores que veían un día tras otro que los programas finalizaban sin desvelar el nombre de los implicados.

Tanto darle vueltas al tema provocó un desliz de Kiko Matamoros, que llegó a decir ante el pasmo generalizado del resto de contertulios lo siguiente: "Esta chica y Cayetano son reincidentes". Drama, pánico en el plató y después a otra cosa, como si nadie quisiera ser consciente de que la miguita ya estaba tirada en el camino para los ansiosos del morbo ajeno.

Cayetano era Cayetano Rivera Ordoñez y fue él mismo el que terminó por destapar el asunto cuando este lunes publicó un comunicado en el que anunciaba que demandaría a Telecinco por insinuar que había sido infiel a la modelo y presentadora Eva González. Las fotos de la polémica se han publicado este miércoles y ha sido la revista Semana la encargada de hacerlo con un titular que deja abiertas todas las puertas de la especulación: "Cayetano Rivera con una amiga en Londres".

Portada de la revista 'Semana' publicada este miércoles.

Las fotografías no muestran otra cosa que a un hombre, Cayetano, tomando algo en un local con una mujer, a quien coge la mano con cariño y a quien abraza mientras se ríen en un gesto que puede ser común a muchos otros que se realizan a diario entre amigos. En algún caso, el torero incluso parece darse cuenta de que le están haciendo fotografías porque mira directamente a la cámara y no cambia la actitud que mantiene con su amiga.

Hasta aquí las evidencias. Los antecedentes que han precedido a la publicación de estas fotografías también parecen guiar la cautela que evidencia el texto que acompaña las imágenes: "Cogidos de la mano mientras conversan animadamente, el hijo de Carmina Ordóñez y Paquirri y su joven acompañante intercambiaron confidencias y sonrisas en un ambiente de lo más apacible y distendido. De hecho, el abrazo que se dieron a las puertas del local (...) es la muestra del afecto que se profesan".

Verdad o mentira, la clave está en las palabras que el propio Cayetano Rivera, habitualmente parco con la prensa, ha pronunciado a su llegada a Madrid procedente de Perú: "Si se creen que la Justicia es tonta y que no verá que esta portada no tendría ningún valor a no ser por las especulaciones que se están haciendo sobre mi persona (...) es que tienen un concepto de la Justicia muy diferente al que tengo yo".

Enfadado, contundente e indignado, el torero ha afirmado: "Demandaré a todo el que tenga una responsabilidad: fotógrafo, colaboradores, redactores, directores de programa que son también directores de contenido, programas, productoras, consejero delegado y cadenas. Voy a denunciar (...) porque son unas especulaciones que hacen daño a mi familia, a mí, a mi honor, que atentan contra mis derechos fundamentales, contra mi privacidad, mi intimidad y no lo pienso dejar pasar".

Ante las preguntas de los periodistas que le esperaban en el mismo aeropuerto este miércoles ha contestado que está muy afectado porque "están haciendo mucho daño a mi familia, a mí, a mis seres queridos y desde luego no me pienso quedar con los brazos cruzados, ni ahora ni nunca". El tono contundente ha cambiado cuando le han preguntado por cómo se encuentra su esposa, Eva González: "Como comprenderéis esto no es agradable para nadie, pero está en manos de mis abogados y ahora ya que la Justicia siga su curso".

Por la mañana ha sido su hermano, Francisco Rivera, quien ha sido tajante sobre el tema en el programa Espejo público, con el que colabora: "Mi hermano está dolido e indignado. Es una amiga suya de hace 15 años". Para continuar afirmando rotundamente: "Por supuesto que Eva y Cayetano no se van a separar por esto".

El caso parece que seguirá un proceso judicial que tendrá un resultado final más tarde que pronto, pero mientras tanto la sospecha ha quedado instalada y la pregunta casi inevitable es si todo vale por la audiencia, incluso ponerle voz en off a unas imágenes que no se muestran pero se adornan para regocijo de la imaginación ajena.