22 frases de Gloria Fuertes que dos décadas después de su muerte son una luz para los tiempos que corren

"La poesía no debe ser un arma, debe ser un abrazo, un invento, un descubrir a los demás lo que les pasa por dentro, eso, un descubrimiento, un aliento, un aditamento, un estremecimiento. La poesía debe ser obligatoria". Gloria Fuertes (Madrid, 1917-1998), autora de esta frase, murió un día como hoy (27 de noviembre) hace 21 años a causa de un cáncer de pulmón. Esta poeta madrileña de voz ronca marcó a varias generaciones de españoles con unos versos que buscaban (y conseguían) empatizar y conmover al lector.

Maestra de las palabras, Gloria Fuertes escribió a los 17 años su primer poema, Isla ignorada, aunque no se lo publicaron hasta que cumplió los 33 años, en 1950. La popularidad, sin embargo, le llegó unos años después, en la década de los setenta, cuando comenzó a aparecer en el programa de televisión infantil Un globo, dos globos, tres globos recitando poemas infantiles y leyendo cuentos. Libros como El hada acaramelada, El domador mordió al león o Las tres reinas magas se colaron en el imaginario de aquellos españoles a los que la infancia les pilló en esta década.

Al morir, la poeta dejó escrito en su testamento que legaba su fortuna -100 millones de pesetas (unos 600.000 euros)- al orfanato de Ciudad de los Muchachos. En ICON, conmemorando el aniversario de su muerte, hemos recopilado algunas de frases de Gloria Fuertes que hoy siguen siendo sonando estimulantes. Porque ser mujer y poeta no era sencillo en la época de la posguerra, pero ella hizo de su capa un sayo e instó a sus lectores a hacer lo mismo con valentía y decisión.

Gloria Fuertes, en 1958, circulando con su vespa en Soto del Real (Madrid). Fotografía incluida en 'El libro de Gloria Fuertes' (Blackie Books)

1. "Nos basta una mano para matar. Necesitamos dos para acariciar, para aplaudir y todas las del mundo para conseguir la paz".

2. "No basta defender a los explotados, hay que curar al explotador su tisis de egoísmo".

3. "Debemos inquietarnos por curar las simientes, por vendar corazones y escribir el poema que a todos nos contagie".

4. "¿Quién dijo que la melancolía es elegante? Quitaos esa máscara de tristeza, siempre hay motivo para cantar, para alabar al santísimo misterio, no seamos cobardes, corramos a decírselo a quien sea, siempre hay alguien que amamos y nos ama".

5. "Poetas, no perdamos el tiempo, trabajemos, que al corazón le llega poca sangre".

6. "Se puede crear pintura, escultura y música abstracta, pero una casa, un amor y un poema no pueden ser abstractos".

7. "Un niño con un libro de poesía en las manos nunca tendrá de mayor un arma entre ellas".

8. "Sin la tragedia de la guerra quizá nunca hubiera escrito poesía".

9. "Qué mal género es el género humano".

10. "Detestamos a los cazadores y más a los disecadores —peor que quitar la vida es conservar la muerte—".

11. "En vista de lo visto me desvisto, me desnudo a mí misma y me mantengo, me encanta este tener lo que no tengo".

12. "¡Los poetas amamos a la sangre! A la sangre encerrada en la botella del cuerpo, no a la sangre derramada por los campos, ni a la sangre derramada por los celos, por los jueces, por los guerreros; amamos a la sangre derramada en el cuerpo, a la sangre feliz que ríe por las venas, a la sangre que baila cuando damos un beso".

13. "Lo mejor del olvido es el recuerdo".

14. "Y crear esa frase que abrace todo el mundo; los poetas debiéramos arrancar las espadas, inventar más colores y escribir padrenuestros".

15. "En el mundo animal pasan las cosas más bellas de la vida".

16. "¡La mujer y el niño necesitan más cariño, qué leche!".

17. "Cuando se quiere una cosa, aunque la familia no te ayude, se consigue".

18. "Si vales de verdad y quieres algo con todas tus ganas, sales adelante seguro".

19. "Yo he sido feminista desde que era niña, pero no lo he sabido hasta bien pasados los cincuenta años".

20. "Mis modas estaban muy mal vistas. Yo lo hacía porque me gustaba, pero ahora veo que era un poco rebelde, supongo que siempre lo he sido".

21. "Está bien que quede constancia de aquellas muchachitas que en los años 50 (sin porros ni discotecas) nos daba por escribir poesía. Ellas se emocionarían al ver sus poemas publicados".

22. "Una mujer, para que se la reconozca como escritora, pintora, investigadora o lo que sea, tiene que hacer veinte veces más que un hombre, tiene que ser una fuera de serie. No hay apenas mujeres reconocidas en ninguna profesión, pero el mundo está lleno de célebres hombres mediocres".

