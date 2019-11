El hospital Niño Jesús matiza su guía: de “si se despierta el bebé, no lo cojas” a “comprueba que no tiene hambre”

La semana pasada expertos del Hospital Niño Jesús publicaban la guía Trastornos del comportamiento de niños y adolescentes. Guía Práctica para padres, la primera que trata estas patologías y que difunde la Comunidad de Madrid. La pretensión de la misma, que cuenta con 21 situaciones frecuentes (desde los celos hasta las consecuencias de un divorcio para los hijos), era acabar con la estigmatización de estos trastornos que existe en la sociedad, y ofrecer a los padres y familia herramientas para poder detectarlas; actuar sobre ellas y pedir ayuda al médico de familia o pediatra si así se requiriera. Pero parece que el contenido no gustó a todos, y ahora estos expertos han decidido matizar el lenguaje de su apartado más polémico: el de los trastornos del sueño.

Tras la publicación de la misma, surgieron muchas críticas por parte de expertos en ciencia y crianza sobre este apartado donde se recomienda, entre otras cosas, no acunar ni mecer al niño antes de dormir; no dormir al retoño en brazos o no interpretar que tu hijo se despierta con hambre, sed o miedo. Estos expertos denuncian que la ciencia ha mejorado y cambiado mucho a este respecto, en favor de una crianza basada en el apego, y que han dejado atrás métodos anticuados “que apartan al bebé de sus padres”.

Una polémica que desembocó incluso en una campaña en Change.org titulada Revisen la Guía de Trastornos del comportamiento de niños y adolescentes del HNJ de Madrid, y firmada por el Centro de Estudios del Sueño Infantil (CESI) bajo la dirección de María Berrozpe y Rafaela López. En la misma, se pide al centro médico que revise la guía y se pone de manifiesto el "profundo desacuerdo" con las recomendaciones sobre el sueño de los más pequeños. Este lunes, la campaña ya había conseguido más de 14.400 firmas.

Ante las primeras críticas, este periódico contactó con el líder de dicha guía, el doctor Juan Casado, pediatra del hospital Niño Jesús, para pedirle su opinión: “Creo que la guía es extraordinaria y que ayudará a muchos padres”, afirmó en un mensaje enviado a través de WhatsApp, y relativizó la importancia de dichas discrepancias. “Una frase en uno de los 21 apartados ha generado opiniones discutibles, como todo lo opinable en los tratamientos médicos en donde no existen estudios ni consenso”. Pero este lunes, Casado, junto a su equipo, la también pediatra Raquel Jiménez Barrios y la psiquiatra Mar Faya, han decidido finalmente matizar las polémicas recomendaciones.

Según informa Europa Press, Casado ha anunciado que, sin dejar de reiterar que tales sugerencias son adecuadas, sí han decidido "matizar" las frases cuestionadas para que el capítulo sobre el insomnio de los niños, el único que ha generado controversia, "se entienda mejor". Casado reconoce a la agencia que una de las partes más objetadas es la que aconseja dejar llorar a los niños que se despiertan cada noche. "Esto lo vamos también a suavizar", ha asegurado. "Cuando los niños pequeños o medianos se despiertan docenas de veces, después de semanas y semanas, la vida de los padres se convierte en un calvario", ha explicado. "Se produce una situación de estrés en la mamá o en el papá que altera claramente su vida, su vida laboral y su vida familiar", ha constatado le pediatra a esta agencia.

Según el experto, "hay varias maneras de modificar eso. Una, que es la que hemos puesto, es conductista: hacer que el niño adopte una conducta. Hay otras y todas son opinables, porque no existe ningún ensayo que compare un sistema de hacer que los niños duerman de corrido con otro", ha puntualizado. Así, tras destacar que dos de los autores de la guía atesoran años de experiencia tratando a niños, ha explicado que se han basado en su propia experiencia para proponer el método que recoge la guía, y ha hecho hincapié en que "los autores de este capítulo tienen una experiencia de muchos años en cuidar a las familias, no solo a los niños". Asimismo, ha subrayado que tanto el hospital como los tres autores están "absolutamente a favor de que los niños tengan cubiertas sus necesidades afectivas".

El experto dice también estar acuerdo con el colecho, “pero no mucho tiempo”. Según Casado, dejar llorar a los niños durante tres periodos de media hora no constituye un maltrato a los niños; pero sí “lo sería no ponerles límites. Si no tienen problemas, enseñar a dormir a los niños en su cuna no solo no es un maltrato, sino que es un buen trato, es una manera de enseñarles queriéndoles".

El trastorno del sueño más habitual en los niños es el insomnio, y "la causa más frecuente es el no haber adquirido hábitos adecuados para dormir cuando eran más pequeños, en el segundo o tercer semestre de la vida, por lo que hay que reeducarles". En esta línea, ha aclarado que los consejos están pensados para los que tienen este trastorno del comportamiento y que se despiertan una y otra y otra vez por la noche sin razón, solo para que su mamá les tengan cogidos, les acunen, les hablen... y que, cuando su mamá se mete en la cama a dormir, vuelven a llorar". "Si no se tiene en cuenta el contexto, se desvirtúa, pero con estas matizaciones va a quedar claro", ha agregado Casado. En los próximos días se difundirán estos cambios en la versión digital, pero no en la impresa: entre ellos, que si se despierta el bebé se "compruebe que no tiene hambre, dolor, frío, calor o miedo", en lugar de la redacción actual: "Si se despierta no le cojas ni le des de comer, se acostumbrará a ello", termina el pediatra.

