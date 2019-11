Jon Voight, el padre de Angelina Jolie que apoya incondicionalmente a Trump

De Donald Trump se pueden decir muchas pero no que sea desagradecido. El caso de Jon Voight, padre de Angelina Jolie, es un ejemplo de esta afirmación. El actor ha mostrado una devoción incondicional hacia el presidente de Estados Unidos y su apoyo, un caso no muy frecuente entre las estrellas de Hollywood, no ha dejado indiferente al mandatario. Un comunicado publicado en la web presidencial ha revelado que esta semana Voight, de 80 años, será galardonado en la Casa Blanca con la Medalla Nacional de las Artes por "su capacidad excepcional para interpretar personajes profundamente complejos".

El pasado marzo el intérprete de Cowboy de medianoche o El regreso ficho por el equipo de Trump para formar parte del nuevo equipo de la junta directiva del Consejo Administrativo del Centro John F. Kennedy para las artes escénicas. Una institucion formada por 36 miembros nombrados por el presidente y otros 21 designados por el Congreso y que engloba organizaciones artísticas de la importancia de la Orquesa Sinfónica Nacional, la Ópera Nacional, el Ballet de Washington o la Sociedad de Artes Escénicas. Se trata de un cargo que no tiene remuneración pero sí un gran prestigio y que habitualmente se prolonga durante seis años.

Jon Voight no ha dudado en defender a Donald Trump con las palabras más grandilocuentes ni en enfrentarse a compañeros de profesión para afearles sus críticas hacia el político, a quien considera "el mejor presidente de Estados Unidos desde Abraham Lincoln. Por supuesto Trump, además de los reconocimientos mencionados, también ha dado las gracias al actor de la forma que mejor sabe manejar: a través de Twitter.

Angelina Jolie y Jon Voight en un estreno en Hollywood en 2011. Getty Images

Las políticas y decisiones de Trump que tan buenas le parecen al padre de Angelina Jolie han provocado numerosas polémicas entre Voight y algunos de sus compañeros actores, incluida su propia hija que en más de una ocasión ha criticado las actuaciones del presidente. Ocurrió, por ejemplo, en febrero de 2017, cuando Jolie publicó un artículo de opinión en The New York Times en el que criticaba la ignorancia del mandatario sobre los estrictos filtros que deben pasar los refugiados para entrar en Estados Unidos.

La última vez que padre e hija mostraron sus desacuerdos políticos fue el pasado mes de octubre en la alfombra roja del estreno de Maléfica en Los Ángeles. Voight afirmó entonces: "Este es un momento en el que estoy viendo cosas que no esperaba ver en este mundo y en los medios, francamente. Veo muchas mentiras presentadas como verdades. La gente sabe que apoyo a Trump y esperan que responda cuando veo algo que no está bien”, comentó a los medios que cubrían el estreno. Su hija, Angelina, aunque prefirió centrarse en la política, dejó ver su desacuerdo: “No quiero hablar de política esta noche, pero vivimos en un país con unas leyes… no creo que deba dar mi opinión, es algo muy serio, es un impeachment”, dijo. Padre e hija estuvieron muchos años distanciados porque ella nunca le perdonó que abandonara a su madre pero en 2010 retomaron su relación, aunque la política no sea dónde se sienten más cómodos como familia.

Jon Voight también ha tenido enfrentamientos públicos a causa de Trump con Robert de Niro o con Javier Bardem y Penólope Cruz. De Niro no se cortó al calificar de "estúpido, gamberro, perro o cerdo" a Trump en su alegato como parte de la campaña Vote your Future. Voight le contestó en su cuenta de Twitter: "Estoy muy avergonzado de las palabras de mi compañero Bobby DeNiro contra Donald Trump. Qué palabras más repugnantes para usar contra un candidato presidencial". Para continuar en otro mensaje: "Hago un lamamiento a todos los seguidores de Trump a que expresen su indignación e ira contra DeNiro".

En 2014 la controversia afectó a Javier Bardem y Penélope Cruz a quienes acusó de antisemitas para a continuación denunciar la "ignorancia de los españoles" sobre la historia de Israel. Todo después de que la pareja de intérpretes firmara una declaración junto a un centenar de directores, actores, dramaturgos y escritores españoles en la que se denunciaba "el genocidio contra la población civil palestina" del ejército israelí en la franja de Gaza.