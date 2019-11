1

ABaC / Barcelona

El cocinero Jordi Cruz (segundo por la derecha), en el restaurante ABaC de Barcelona. Cruz logró las tres estrellas en 2017, y desde entonces las mantiene. “No me lo esperaba. Todos los años los cocineros luchamos por ello, la guía genera muchas ilusiones, muchas esperanzas, pero el peor enemigo es uno mismo. Yo pensaba que este año no volverían a dar otro tres estrellas en Barcelona y me había despreocupado. He estado muy tranquilo", declaraba entonces a este diario.