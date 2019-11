La vida en blanco de Malú junto a Albert Rivera

M.G., Madrid

María Lucía Sánchez Benítez (Madrid, 1982), Malú para el mundo, es pura contradicción, según escribe en una de las canciones de Oxígeno, su último disco. Llegó a la música arropada por su padre, Pepe Lucía, y su tío Paco, aunque Alejandro Sanz ha sido siempre su mayor cómplice. “Soy tan exigente que a veces se me va la salud. Y he visto que ni me cuido ni me quiero ni me doy tiempo para mí”, decía en una entrevista en este periódico cuando promocionaba su trabajo. “Me he sentido esclava de mí misma mucho tiempo. De mí y de mi exceso de exigencia, y eso es muy difícil de llevar”. Ha confesado sentir por ello “ansiedad, miedo e inseguridad”. “Lo peor de todo es que lo sufres tú”.