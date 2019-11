Comparativa | Probamos los mejores aspiradores para el coche

Si utilizas el coche con frecuencia, habrás comprobado que la suciedad tiende a acumularse más rápido de lo que a uno le gustaría. La situación se vuelve más complicada si en los trayectos dejas que coman los niños o te llevas al perro contigo. A las pelusas, restos de alimentos y pelos se suman los gérmenes invisibles para la vista. De hecho, y según una investigación de CarRentals, una compañía estadounidense dedicada al alquiler de vehículos, podrían llegar a concentrarse hasta 700 cepas de bacterias distintas, con el riesgo que esto conlleva para la salud.

Por suerte, las tareas de limpieza no tienen por qué resultar aburridas o dar pereza si se realiza un mantenimiento mínimo cada cierto tiempo y, en esta labor, los aspiradores para automóviles se convierten en el mejor aliado.

¿Qué modelos hemos probado?

Para realizar esta comparativa, hemos seleccionado cuatro propuestas con precios que oscilan entre los 18,99 euros y los 48,20 euros, adaptándonos de esta manera a distintos presupuestos. Los modelos son: Black&Decker PD1200AV (que ha obtenido una puntuación promedio de 8,75), Kimiss DC12V (8,25), Uvistare, aspiradora portátil inalámbrica (8,25) y Vooneen Vacuum (9,25).

Cada uno ha sido probado y ha recibido una valoración media final, tras analizar diversos criterios como los que se indican a continuación:

- Construcción: ¿Qué acabado ofrece el aspirador? ¿La elección de los materiales garantiza su durabilidad y resistencia?

- Accesorios: Suele ser habitual en estos modelos, al igual que en los aspiradores para el hogar, incluir varios accesorios que garanticen la mejor limpieza posible y permitan llegar a los diferentes rincones del coche.

- Rendimiento: Si el aspirador cumple con lo prometido y si su poder de succión es suficiente o no.

- Limpieza: Si succiona con facilidad y eficacia la suciedad de la tapicería, los reposacabezas, las alfombrillas o la zona del suelo que pisan los pasajeros que se sientan en la parte trasera.

- Manejabilidad: Cómo es su manejo y si garantiza libertad de movimiento mientras se usa.

Cómo los hemos probado

Para comprobar cómo funcionan estos cuatro aspiradores, los hemos probado en diferentes modelos de coche y tapicerías que llevaban sin limpiarse varias semanas. Esto ha permitido comprobar su rendimiento y efectividad en las tareas de limpieza, además de que hemos puesto a prueba los accesorios incluídos en sus respectivas cajas. Los aspiradores que participan en esta comparativa están divididos en dos grupos: los que funcionan con cable y los que integran una batería. En este último caso, pusimos a prueba su autonomía.

Todos han ofrecido resultados satisfactorios, pero el aspirador Vooneen Vaccum ha obtenido la puntuación más alta. Su rendimiento nos ha parecido ligeramente superior y, a la hora de limpiar, es el que mejores resultados ha proporcionado. Que se pueda utilizar, asimismo, en casa es otro punto a su favor.

1. Vooneen Vacuum: nuestra elección

El diseño y el acabado que presenta este modelo de mano nos ha gustado de manera especial. También hemos tenido esta impresión con los detalles y la calidad de sus componentes; en su interior, el fabricante ha optado, entre otros, por unas turbo-espirales y unas palas de aleación de aluminio. Además posee, al igual que otros modelos de su categoría, un filtro HEPA de acero inoxidable —la durabilidad es mayor— que se puede lavar con agua. Ocupa poco espacio y su peso permite controlarlo cómodamente con una sola mano.

Ficha técnica Potencia del motor: 120 vatios. Capacidad del contenedor del polvo: 700 mililitros. Nivel de ruido: Inferior a 65 decibelios. Fuente de alimentación: Batería de 2.500 mAh. Cuatro horas de carga y autonomía de 30 minutos. Dimensiones y peso: 410 x 132 x 130 milímetros. 1,08 kilogramos. Accesorios: Cepillo para polvo, boca larga, tubo largo y gamuza. Otros: Se puede emplear también en el hogar, superficies secas y húmedas, filtro HEPA desmontable y lavable, luz LED.

Como la propuesta de Uvistare, funciona con una batería interna que hay que recargar por USB (el cable que se necesita es uno de los accesorios que vienen en la caja). Posee una capacidad de 2.500 mAh y, en nuestras pruebas, su autonomía fue de 30 minutos de uso, la misma que promete el fabricante en la hoja de características. Cargarla lleva, por otro lado, menos tiempo que el aspirador de Uvistare; en este caso, necesitamos casi cuatro horas. Para el tamaño que tiene, la capacidad del depósito, de 700 mililitros, es otro de sus puntos a favor.

Hay que destacar su poder de succión y lo bien que se desenvuelve en las tareas de limpieza, no sólo cuando lo utilizas en el coche, sino también en ciertos espacios de la vivienda, ya que admite ambas posibilidades. Es compatible tanto con superficies secas como húmedas. Su funcionamiento no resulta especialmente ruidoso, y en uno de los laterales se ha incluido una pequeña salida de aire que actúa como sistema de refrigeración para que no se caliente demasiado cuando está encendido. Delante del botón de encendido/apagado hay una luz LED que funciona a modo de linterna y que enfoca ciertas zonas adonde no alcanza la vista.

Lo mejor: Su construcción y acabado, la capacidad del contenedor para el polvo y los resultados que ofrece, no sólo en superficies secas, sino también húmedas. Lo peor: Existen opciones más económicas y se echa en falta una mayor duración de la batería. Conclusiones: Se trata de un modelo equilibrado, pensado no sólo para utilizar con el coche, sino también en casa. Resalta su poder de succión y lo bien que se desenvuelve con los diferentes accesorios que le acompañan.

Compra por 36,99€ en Amazon

2. Black&Decker PD1200AV: el aspirante

Manejable y eficaz. Así puede definirse este modelo de la norteamericana Black & Decker, que ayuda al usuario a mantener limpio su automóvil sin invertir demasiado tiempo. Ocupa poco espacio y su peso (1,49 kilogramos), aun siendo el más grande de toda la comparativa, no impide que lo llevemos en los desplazamientos si surge la oportunidad. Para ello, emplea una tecnología que ha sido patentada por el fabricante. Se llama motor en el filtro y ayuda a que este tamaño sea tan compacto. Cuando lo sostienes para examinarlo más de cerca, enseguida se aprecia la calidad de sus acabados.

Con adaptador para el mechero del coche, los cinco metros del cable nos han llamado la atención, porque así el usuario tiene una libertad de movimiento superior. Funciona bien y es efectivo en las tareas de limpieza, además de que puede llegar sin problemas a cada uno de los rincones del vehículo. Esto es posible gracias al diseño flexible de su tubo y a la boquilla larga que se incluye como accesorio —entre otros tantos que trae— y que facilita el trabajo. Suministra una potencia de 12V, y para tareas de mantenimiento, cumple con lo esperado.

La capacidad del depósito donde se acumula el polvo es de 560 mililitros. Tiene una ventana a través de la cual se puede observar cómo este depósito se va llenando y saber cuándo hay que vaciarlo. El aspirador emplea un sistema que, desde una pequeña puerta lateral, expulsa el polvo y la suciedad sin que las manos se ensucien.

Compra por 48,20€ en PcComponentes

3. Kimiss DC12V: mejor relación calidad-precio

¿Buscas un aspirador para el automóvil, pero tu presupuesto es muy ajustado? Este modelo de mano de la firma Kimiss puede ser la opción que necesitas. Su tamaño es muy compacto (300 x 55 x 85 milímetros) y sus 621 gramos garantizan un uso cómodo. Alcanza una potencia de 120 vatios y es eficaz en el desempeño de sus tareas, gracias a un sistema de filtración de doble acción.

Controlar el sistema de encendido y apagado es sencillo, y como ha sido provisto —al igual que el aspirador de Black&Decker— de un cable de alimentación de cinco metros, la libertad de movimientos mientras se limpia es absoluta. La boquilla tiene una estructura pivotante e incluye un cepillo y diferentes accesorios que facilitan el trabajo para llegar a cada rincón sin mucho esfuerzo.

No obstante, su diseño práctico y funcional no es la única cualidad que nos ha gustado, sino también el hecho de que puede utilizarse tanto en superficies secas como húmedas, por ejemplo, sobre una zona donde se haya vertido un líquido. En el caso de que las condiciones lumínicas no sean las más favorables, su sistema de luces LED viene bien. En su interior guarda un filtro HEPA desmontable que se puede lavar periódicamente.

Compra por 18,99€ en Amazon

4. Uvistare, aspiradora portátil inalámbrica

No necesita conectarse a la corriente eléctrica para que funcione, ya que integra una batería de 2.200 mAh de capacidad. Invertimos casi cinco horas y media hasta que se completó la carga y, a cambio, obtuvimos una autonomía de unos 30 minutos; habiendo necesitado tantas horas, hubiese estado bien que esta autonomía fuese un poco mayor y alcanzara, al menos, los 45 minutos. La aspiradora cuenta, eso sí, con unos indicadores LED que te informan acerca del nivel que resta.

Además de utilizarlo con el coche, lo hemos probado en casa para limpiar pequeñas cantidades de polvo y suciedad que se acumulan en distintos lugares de la vivienda, porque el modelo se puede utilizar en ambos espacios. Quedamos contentos con el resultado final, tanto en un escenario como en otro, y es posible escoger entre dos niveles de succión: 3.800 o 6.300 PA. La potencia de 120 vatios en ciertas ocasiones puede parecer justa, pero para un modelo de esta clase, peso y dimensiones es más que suficiente.

Tiene un depósito de 520 mililitros de capacidad, admite tanto la limpieza en seco como en superficies húmedas y viene con varios accesorios que siempre son bienvenidos: una boquilla con cepillo para limpiar pelo, otra para hendiduras destinadas a espacios estrechos y pequeños, así como una tercera de goma para los casos en los que se han derramado líquidos por accidente. El filtro es de acero inoxidable y se limpia con agua.

Compra por 36,99€ en Amazon

