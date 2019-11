3

En este asentamiento de Zahle residen 745 personas de las que 270 son niños. Sus casas, por llamarlas de alguna manera, son construcciones precarias realizadas con materiales no duraderos como lonas, chapa… El Gobierno libanés, en un intento por favorecer el retorno a Siria, no permite la construcción de viviendas permanentes, pese a que la guerra en el país vecino va por su noveno año, muchos de sus refugiados llevan todo ese tiempo residiendo en el país y no tienen esperanza de regresar. En concreto, este asentamiento se empezó a habitar hace cuatro. Moussa Idriss (en la imagen) es el líder comunitario de este asentamiento porque es el mayor del grupo de primos que se establecieron aquí con sus familias cuatro años atrás procedentes de Idlib. “Todos querríamos volver a casa, pero por ahora considero que no es posible”, lamenta el hombre, de 47 años. “El riesgo de incendios en los asentamientos informales es alto por tres factores: no están muy estructurados, las instalaciones eléctricas son caóticas y los materiales utilizados no son los mejores”, resume Cynthia Bakkalian, miembro de la Cruz Roja libanesa.