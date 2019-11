Con alegría e ilusión fui a ver la película de Amenábar. Oír a Unamuno siempre es gratificante. La impresión que percibí por los comentarios escuchados es que hay muchas personas que conocen muy poco la grandeza de don Miguel, que ya es triste. Sea pues bienvenida, si con ella se contribuye a que algunos se interesen por quien fue un gran escritor y un pensador genial y contradictorio. Película magnífica, así como la interpretación de los actores, es digna de todo encomio; no obstante, me quedé perplejo con la frase final con la que termina: “Venceréis pero no convenceréis”. Y es que Unamuno continuó hablando y dio significado a dicha frase. No sé el motivo que habrá tenido Amenábar para no incluirla; al menos para mí es muy importante, pues lleva implícito un revelador mensaje. Dijo: “Venceréis pero no convenceréis porque convencer significa persuadir, y para persuadir, necesitáis algo que os falta, la razón, y el derecho en el campo de batalla”.

Gerardo Casado Fernández

Hita (Guadalajara)

