En vídeo, el perro se lanza al agua para rescatar a su dueño. VÍDEO: EPV

Un perro de raza Rottweiler ha salvado a su dueño, Pean Chinh Tuyen, después de que este simulara ahogarse en un estanque cerca de su casa. A gritos, su amo ha llamado la atención de la mascota, que no ha tardado en acudir a su rescate. El vídeo, que ha sido grabado por una segunda persona, muestra cómo el can sortea una serie de obstáculos mientras trata de adivinar de dónde proceden las llamadas de auxilio. Cuando finalmente localiza a su dueño, no duda en abalanzarse al agua. Una vez llega hasta él, agarra con sus dientes la mano de su amo, y tira de él para ponerlo a salvo. El vídeo se ha vuelto viral en redes sociales, y acumula más de 16 millones de reproducciones en Twitter.