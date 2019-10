Adele ganó 68.000 euros al día en 2018 y sin trabajar

No ha sacado un disco desde hace cuatro años y no ha hecho una gira desde hace dos (y puede que no vuelva a hacerla). En cualquier caso, no lo necesita. Porque la cantante Adele sigue generando cuantiosos ingresos gracias a su trabajo: nada menos que 56 millones de euros en 2018.

Según explica el diario británico The Sun, que ha tenido acceso a las cuentas de la cantante. Adele Adkins, de 31 años, miembro de la Orden del Imperio Británico y ganadora de un Oscar por la canción Skyfall, tiene dos empresas para gestionar sus negocios: Melted Stone Ltd. y Melted Stone Publishing Ltd. La primera recoge los ingresos que siguen generando sus tres discos (19, lanzado en 2008; 21, del año 2011; y 25, de noviembre de 2015, titulados por las edades a las que los compuso) y sus giras. En total más de 56 millones de euros en 2018, lo que supera de lejos a los 35,7 millones generados en 2017. No es de extrañar, dado que 19 despachó 31 millones de copias y 25, otros 22 millones, y siguen generando extraordinarios ingresos.

La segunda empresa, Melted Stone Publishing Ltd., recoge los beneficios obtenidos mediante las músicas y letras de las canciones de Adkins, que tampoco son desdeñables: gracias a ellos ha tenido unos ingresos de 23,3 millones de euros en 2018, superando por casi cinco los 18,8 millones que ingresó en 2017.

Aunque buena parte de lo ganado por esas empresas permanecen en las mismas, la cantante también recibe dividendos gracias a ellas. En total, la joven de Tottenham ha recibido un generoso cheque que alcanza los 25 millones de euros, lo que le habría hecho ganar más de 68.000 euros al día en 2018, un año en el que no ha lanzado canciones ni dado conciertos. Algo que se sumaría a su fortuna personal, que se estima en unos 160 millones de euros.

ampliar foto Adele, en diciembre de 2013 tras ser nombrada miembro de la Orden del Imperio Británico. CORDON PRESS

Este año la vida personal de la británica ha estado más en el punto de mira que la profesional. El pasado abril anunció su separación de su pareja, el empresario y filántropo Simon Konecki, tras una relación de siete años. Ambos tienen un hijo en común, Angelo, que este mes de octubre cumple siete años. Tras su divorcio, los medios británicos se han hecho eco de que Adele sale con el rapero Skepta, de quien es amigo desde hace tiempo ya que ambos son del mismo barrio. Ya en 2016 el músico —que también tiene un hijo y hace unos meses salió con la modelo Naomi Campbell— aseguraba que tenían una buena relación: "Adele me manda mensajes constantemente y me mantiene al tanto. Me cuenta qué tal van las cosas".

Varias cadenas musicales británicas apuntan a que el 8 o el 15 de noviembre Adele podría lanzar el que sería su cuarto disco de estudio. Por tanto, sería previsible que los próximos días se pudiera escuchar el primer single del mismo, una canción muy esperada después de los cuatro años que Adele ha hecho esperar a sus seguidores, y también a causa de su divorcio, que puede haber influido en las letras de sus próximas canciones. Unos temas que, lo que es seguro, la ayudarán a aumentar aún más su ingente fortuna.