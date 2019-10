Octubre llega con grandes ofertas en moda, tecnología y viajes

El mes de octubre ha llegado a nuestros hogares sin hacer mucho ruido. El cambio de estación no se ha notado en muchas ciudades, donde las terrazas y los planes en la calle siguen acaparando los ratos libres. El cambio de armario se está haciendo de rogar, aunque de momento no causa mucha preocupación porque estos días lo único que apetece es aprovechar los últimos rayos de sol antes de que pierdan toda su potencia.

Tras un mes de septiembre repleto de gastos relacionados con la vuelta a las aulas y al trabajo, las carteras han vuelto a recuperar poder adquisitivo con la entrada de los ingresos de septiembre. Los gastos de este mes se prevén menores, pero aun así hemos hecho una selección de las mejores promociones de Descuentos EL PAÍS con las que se puede ahorrar en ropa, tecnología, salud e incluso en alguna escapada para disfrutar los colores de esta estación.

La tecnología que no puede esperar

Dentro de un mes comenzarán los grandes eventos de rebajas del comercio electrónico. Sin embargo, algunas veces es difícil esperar tanto para renovar un ordenador, un móvil o una tablet que se ha estropeado o se ha quedado obsoleta. Los productos tecnológicos se benefician de las ofertas del Singles’ Day (11 del 11) o del Black Friday de noviembre; pero eso no significa que en estos momentos no haya ofertas con las que ahorrar en estos artículos.

HP

Un ordenador es casi tan imprescindible como un teléfono móvil. Aunque algunos smartphones tienen una potencia que permite crear textos, editar videos o hacer diseños, estos dispositivos ofrecen un espacio de trabajo más amplio y cómodo. Durante los primeros días de otoño, esta marca quiere ayudar económicamente a quienes compren un convertible, un portátil o una torre con unas rebajas del 15% a las que se les puede añadir un 25% de descuento con este código. En el caso de los accesorios, la reducción es del 20%.

Cupón descuento HP del 25% en ordenadores

eGlobal Central

La música está presente en los momentos más importantes de nuestra vida y, para acompañar las ocasiones especiales con las canciones adecuadas es necesario contar con un sistema de sonido adecuado. La amplia variedad de altavoces, cascos, auriculares inalámbricos o barras de sonido que hay en esta plataforma te ayudarán a crear ambientes en cada momento. También podrás grabarlo, compartirlo con tus amigos o celebrarlo con el resto de los dispositivos que hay en esta tienda online. Durante un periodo limitado de tiempo, los pedidos que cuesten entre 270 y 2.500 euros podrán beneficiarse de un descuento que va desde los 6 hasta los 50 euros de ahorro.

Cupón descuento eGlobal Central de entre 6 o 50€

Una estación que pide comodidad y estar preparado para el cambio de temperatura

Este inicio de octubre es atípico. Las temperaturas no han descendido tanto como es habitual y las lluvias tan características de esta estación no aparecerán al menos durante una semana mal. Todos sabemos que estos días de veranillo acabarán tarde o temprano, pero no tenemos el armario preparado para un cambio brusco. Las cajas con la ropa de invierno siguen guardadas en el fondo del armario y no será una sorpresa que tengamos que sacarlas de un momento a otro. Si al hacerlo nos encontramos con que algunas prendas se han quedado viejas o se han estropeado, podemos echar mano de estas ofertas con las que hacer una renovación.

Desigual

A lo largo del otoño se produce una paradoja cromática. Mientras que las hojas de los árboles cambian sus colores hasta que caen de los árboles, la ropa que vestimos se va oscureciendo y apagando. Las tonalidades grises y tristes es algo que no les gusta a los diseñadores de esta marca, y por eso, llenan las prendas estampados y color. La entrada del frío llega con una promoción muy especial para los seguidores de la marca, en concreto 8 euros para quienes compren más de 85 euros y 9 euros menos para quienes aumenten la cesta hasta los 95 euros.

Cupón descuento exclusivo Desigual de 9 u 8€

Nike

La vuelta al gimnasio ya está aquí. Tras los excesos del verano y los gastos de septiembre, ya no quedan muchas excusas para no ponernos en forma. El frío va ha hacer que poco a poco los pantalones cortos pasen a ser mallas largas en los estudios, pero esta marca nos propone conjuntos cómodos para cualquier situación. Hasta el domingo, día 12 de octubre, se puede aprovechar un 20% de descuento extra en los productos ya rebajados para hombre, mujer y niños. Entre ellos se pueden encontrar zapatillas, sujetadores deportivos, ropa y accesorios que harán que las horas que pases sudando sean más amenas.

Cupón descuento Nike del 20% en productos rebajados

Adidas

¿Quien dijo que la ropa de deporte tan solo se puede utilizar para entrenar? Esta marca se ha convertido en un referente de moda del día a día gracias a colecciones de zapatillas como las Stan Smith o Gazelle o a sus ya míticos diseños de ropa con las tres bandas blancas. Actualmente, es posible ahorrar un 25% en su catálogo y su outlet online gracias al código descuento que encontrarás a continuación. Algunos modelos de camisetas, chaquetas o calzado son personalizables para que puedas crear un estilo aún más personal.

Cupón descuento adidas del 25%

Una escapada para no caer en la rutina

No hace tanto que terminó el verano y aun así parece que han pasado años desde que estábamos tumbados en la playa, caminando por las calles del pueblo o por las aceras vacías de las grandes ciudades. Este año el 12 de octubre cae en sábado y nos hemos quedado sin un día para alargar el fin de semana, pero dentro de un mes llegará el 1 de noviembre y al fin, podremos organizar alguna escapada.

Uno de los mejores momentos de las vacaciones está en los días previos, con la preparación, las reservas y la organización de la ruta que se quiere seguir. Esta semana es un buen momento para comenzar a hacer los preparativos de las próximas vacaciones gracias a las promociones que las agencias de viajes y los hoteles han comenzado a hacer con la llegada de la temporada baja, aquí te traemos los mejores.

eDreams

El destino para tu próxima escapada puede ser accesible en coche, autobús o transporte público, pero si está muy lejos es probable que tengas que buscar un billete de avión para llegar. En esta plataforma se pueden encontrar combinaciones de vuelo y hoteles para prácticamente cualquier destino que se tenga en mente y un poco más barato con el descuento de 25 euros por compras superiores a 850 euros. Si tan solo se desea reservar el ticket a través de esta página web, la promoción pasará a ser de 20 euros por transacciones mayores a 350 euros, sin que sean necesariamente para una única persona.

Cupón descuento eDreams de 25€

Hoteles.com

Quienes no tienen que preocuparse por cómo llegar al lugar de vacaciones porque tienen coche o van a utilizar otro medio de transporte tan solo han de preocuparse por saber dónde van a alojarse. En esta página las opciones van desde hoteles con una hasta cinco estrellas y están repartidas por cualquier punto del planeta. Con la ayuda de las opiniones de huéspedes anteriores podrás encontrar una que se adapte a tus gustos y necesidades. Las reservas que se gestionen ahora y se usen en estancias hasta marzo de 2020 contarán con una rebaja del 8% sobre el valor inicial.

Cupón descuento Hoteles.com del 8%

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 8 de octubre de 2019.

