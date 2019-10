‘The Boys’: así sería Superman si fuera un cuarentón con ínfulas de grandeza

The Boys, en Amazon Prime

El género de los superhéroes es, como los delanteros natos, capaz de lo mejor y de lo peor. En 2006, Garth Ennis creó la serie de cómics The Boys, que fue cancelada porque la editorial DC pensó que el tono era demasiado punk. Es decir, dejaba a los seres heroicos por los suelos. Vista la serie, se entiende.

Estúpidos, sádicos, irresponsables, sátiros y en manos de una corporación que ostenta el monopolio del negocio de estos personajes, esta especie de Watchmen del siglo XXI no tiene piedad con ellos. Pero tampoco siente demasiado cariño por el grupo de inadaptados, los The Boys del título, que ya que no pueden hacer que el mundo les vea como son se han conjurado para destruirlos.

Bien regada de humor negro y rojo sangre y con personajes tan memorables como Homelander (Patriota en versión española), una caricatura de Superman si fuera un cuarentón con ínfulas de grandeza, The Boys va para serie del año.

