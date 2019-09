El efecto mariposa

Según el famoso dicho popular chino, “el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del planeta”. Este conocido efecto mariposa que normalmente se vincula con la teoría del caos, podemos aplicarlo también al Comercio Justo.

Así podemos decir que “la compra de un paquete de café de Comercio Justo aquí provoca una espiral de efectos positivos en la vida de muchas personas al otro lado del mundo”.

Gastamos de media 1’67 euros por persona y año mientras que en Europa son 15 euros

Y si sumamos muchas compras de café, azúcar, chocolate, ropa, jabones… de Comercio Justo, esos efectos también se multiplican. En el último año, en nuestro país todas esas pequeñas o grandes acciones han sido muy numerosas. De hecho, las ventas de Comercio Justo superaron los 77 millones de euros. Una cifra muy superior a la del año anterior. A los amantes de las cifras les diremos que fue un 53% más que en 2017. Un aumento que, además, ha sido especialmente dulce, ya que el cacao y sus productos derivados (tabletas, chocolatinas…) han sido los protagonistas.

Como es posible que muchas de las personas que seguís este blog hayáis sido partícipes de estas cifras, vamos a tratar de visualizar lo que supone en un país como Nicaragua la compra de un paquete de café de aquí. El primer efecto es que el campesino o campesina que ha cultivado el café recibe un precio digno por su trabajo. Nos lo explicaba muy gráficamente Ivania Rivera, de la cooperativa de Comercio Justo Aldea Global: “Cuando un productor recibe su precio justo por el café, va tranquilo a su hogar, compra lo que necesita para seguir produciendo, garantiza la alimentación de sus hijos; si hay una enfermedad tiene dinero para enfrentar las enfermedades y hay tranquilidad en el hogar.”

En el caso contrario, de no pagar un precio justo, se desata una espiral pero negativa: “las consecuencias se pagan a todos los niveles: pérdidas económicas para el productor, inseguridad alimentaria, los hijos no pueden ir a la escuela, no se puedeatender una enfermedad y se incrementan las discusiones y la violencia, en las que lamentablemente la principal víctima es la mujer o las hijas”, contaba Ivania.

Además de la espiral de beneficios que parten del aspecto económico, la compra de un paquete de Comercio Justo aquí genera otros efectos. Por ejemplo, en el medio ambiente, ya que permite consolidar los modelos de agricultura tradicionales. Estos modelos están basados en técnicas y procesos ecológicos, lo que garantiza el cuidado de la tierra y evita las consecuencias del cambio climático. Así nos lo contaba Gloria, también de Nicaragua pero de la cooperativa Cecocafen: “Nuestro café es ecológico, no aplicamos insumos artificiales, utilizamos nutrientes naturales como los desechos del propio café, la pulpa que se procesa, las aguas mieles que sirven como excelente abono para que las plantas se desarrollen en óptimas condiciones”.

(c) Fairtrade International

De esta manera, los efectos mariposa se multiplican en las cinco organizaciones cafetaleras de Nicaragua con las que trabajan de manera directa nuestras entidades. A partir de ahí, podemos pensar en los efectos mariposa que se generan en las más de 55 organizaciones de América Latina, África y Asia que producen café, cacao o azúcar y surten de manera directa a nuestro mercado de Comercio Justo. Más efectos mariposa, más espirales virtuosas de efectos de desarrollo…

Este último año, los efectos mariposa, las espirales virtuosas generadas desde nuestro país han sido muchas. Pero aún con ello, España solo constituye una pequeñísima parte de lo que supone el mercado de Comercio Justo en todo el mundo. Aquí cada persona gastamos una media de 1’67 euros en Comercio Justo, mientras que la media en Europa fue de 15 euros por persona y año. Y ya no digamos en Suiza, donde el gasto medio fue de más de 80 euros.

Así que los efectos mariposa pueden todavía seguir creciendo y arrastrar con ellos el caos que genera la pobreza y la desigualdad.

El informe de ventas de Comercio Justo en España en 2018 se puede descargar en www.comerciojusto.org