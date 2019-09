La magia de la edad de oro de la moda en una sola foto

La magia de la edad de oro de la moda podría resumirse en la imagen que ilustra este texto. En ella, el ilustrador Antonio López dibuja a Jerry Hall (supermodelo que estuvo casada durante diez años con Mick Jagger) en bañador en 1975, y los dos posan en la playa para el fotógrafo Norman Parkinson (Londres, 1913–Malasia, 1990), uno de los autores intelectuales de la imagen de moda contemporánea.

Parkinson comenzó su trayectoria en los años treinta y siguió activo hasta los ochenta. Por su objetivo pasaron Jean Shrimpton, Twiggy, Iman, Raquel Welch, Audrey Hepburn, The Beatles, The Rolling Stones o Yves Saint Laurent. Ahora la Fundación Barrié de A Coruña recupera 80 fotos que no solo trazan la evolución de este inglés, sino también la de la(s) época(s) que documentó en primera persona.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.