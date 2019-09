Yo era uno de los que pensaba que la selección española de baloncesto iba a ser eliminada a las primeras de cambio en el Mundial de China. Ninguno de sus jugadores parecía brillar por encima de los demás. Y ahí estuvo mi error, en no mirar al conjunto, al equipo. Un equipo que cimentó sus victorias desde una férrea defensa y buscando en ataque al jugador más inspirado en cada momento y no a la estrella de turno. Quizá ahí se encuentre la explicación del fracaso escolar en algunos de nuestros centros educativos: sus docentes, discentes y familias no trabajan en equipo. Ahora, con la euforia de la victoria de España en el Mundial de baloncesto, es un buen momento para hacer autoevaluación y cambiar de actitud si en nuestra comunidad educativa cada uno va a la suya.

Jesús Asensi Vendrell. Algemesí (Valencia)

