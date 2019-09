Patti Smith, imagen de Yves Saint Laurent a los 72 años

La rockera Patti Smith, de 72 años, se ha convertido en la nueva imagen de la firma francesa de moda Saint Laurent. Así lo adelanta en exclusiva el portal estadounidense Page Six, que asegura que la cantante protagonizará la próxima campaña de primavera de la lujosa casa francesa. En una elección singular, la cantante será fotografiada en Nueva York a finales de septiembre y que podrá verse dentro de unos meses.

Las fotografías para esta campaña serán realizadas por Steven Sebring, adelanta también esta misma publicación. Sebring ya ha trabajado con Smith en más ocasiones, puesto que la retrató para la portada de la revista Spin en 1995 y además produjo y rodó con ella durante 11 años su documental Dream of Life.

Fundada por el modisto francés Yves Saint Laurent a principios de los años sesenta. El creador, nacido en Orán en 1936, falleció en París hace 11 años y desde entonces su casa ha pasado por las manos de distintos directores creativos. Ahora mismo lleva sus riendas Anthony Vaccarello, diseñador principal de la casa desde 2016. En su etapa anterior, comandada por el diseñador Hedi Slimane (que ahora crea para la marca francesa Celine) era habitual que músicos y estrellas del rock posaran para la marca: Marilyn Manson, Courtney Love, Joni Mitchell o Daft Punk se fotografiaron para la misma.

Además de Smith, otra de las sorpresas que ha dado recientemente la casa es que el actor Keanu Reeves sea el protagonista de su campaña de ropa masculina de otoño.

Smith es una de las figuras fundamentales de la música y la cultura del último medio siglo. Nacida en Chicago (EE UU) en 1946, es música, cantante, poeta, artista visual, activista y autora. “Cuando tienes un don, es imposible dedicarse simplemente a vivir. Es como si tuvieras dos cabezas. Una está intentando vivir mientras la otra está intentando crear. Me pasa a menudo que estoy en casa, rodeada de gente, y tengo que encerrarme en el baño con una libreta porque se me ha ocurrido una idea”, explicaba en una entrevista con este diario hace un año.

Smith debutó en 1975 con su disco Horses, que se ha convertido en todo un referente en la música estadounidense. Entre sus temas más conocidos están Because the night (coescrita con Bruce Springsteen). Sus memorias Éramos unos niños le hicieron ganar el National Book Award en la categoría de no ficción en 2010, y ella fue quien en 2016 acudió a la ceremonia celebrada en la Academia Sueca a recoger el Nobel de Literatura de Bob Dylan, donde le rindió un sentido homenaje. Es, desde 2005, Comandante de la Orden de las Artes y las Letras de Francia.