Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick, un matrimonio incombustible y teatral

Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick son uno de los matrimonios más longevos y bien avenidos de la industria del cine. Se casaron hace más de 22 años, tienen tres hijos y ambos ostentan sendas carreras de peso en Hollywood. Ahora han decidido retomar otro de los caminos que una vez arrancaron en su juventud: hacer teatro juntos.

A través de su cuenta de Instagram, Parker (de 54 años) ha anunciado que se subirá a las tablas de Broadway la próxima primavera junto a su marido (de 57) y que juntos interpretarán Plaza Suite, "una comedia clásica estadounidense, una obra de leyenda", como ella misma ha dicho. El guion, una comedia con tintes dramáticos en tres actos, está escrito por el autor teatral Neil Simon, un prolífico dramaturgo estadounidense fallecido en agosto de 2018 que dejó más de 30 libretos.

"Un actor al que amo arriba y abajo de los escenarios", escribe Parker para celebrar su retorno a los escenarios en su cuenta de Instagram. Allí reseña que se trata de "una comedia de Neil Simon sobre el amor, el matrimonio, los hijos y todos los absurdos y las rupturas de corazón que pueden ocurrir en la habitación 719". En ella, la pareja se meterá en seis papeles diferentes. "Plaza Suite vuelve a Broadway. Protagonizada por Matthew Broderick y su esposa. Dirigida por John Benjamin Hickey. Siento como si hubiera esperado toda una vida". Ahora tendrán la oportunidad de demostrar desde febrero su talento en 22 pases en Boston y, a partir de marzo, durante 17 semanas en el olimpo del teatro mundial en Nueva York.

La ilusión de la actriz de Sexo en Nueva York es más que comprensible. Es la primera vez que sube a los escenarios con su marido desde 1996, y entonces ni siquiera estaban casados. Actuaron juntos en How to Succeed in Business Without Really Trying (Cómo triunfar en los negocios sin intentarlo realmente), una exitosa obra que hace 10 años volvió a llevar a escena Daniel Radcliffe, conocido por su papel de Harry Potter.

Los Broderick-Parker son una pareja poco común en un mundo en el que resultan más comunes las uniones que duran 20 días que las de 20 años. Fue el hermano de ella, el también actor Timothy Britten Parker, quien les presentó a mediados de los noventa. Tienen tres hijos juntos: James, que llegará a los 17 años en octubre; y las gemelas Marion y Tabitha, que este verano han cumplido 10 y que nacieron por un vientre de alquiler.

Ellos han contado en alguna ocasión cual es el secreto de tan inaudito éxito. “Sé que esto parece una locura, pero tenemos vidas que nos permiten estar lejos y volver a estar juntos sin que conlleve ningún problema”, contaba ella durante una entrevista en el programa Girlboss Radio hace año y medio. “Su vida laboral lo trae por aquí, la mía por allí. De alguna manera, creo que eso ha sido muy beneficioso porque cuando nos juntamos tenemos mucho que compartir”, añadía. También ella misma ha contado que es disciplinada y que no fue rebelde ni siquiera en su adolescencia. De hecho, incluso cuenta que se escandalizó un poco cuando —hace ya 20 años— empezó a leer los primeros guiones de la serie que le dio la fama, Sexo en Nueva York, por su contenido explícito, y que temió lo que su familia pudiera pensar de ella.

“Las relaciones son difíciles. Siempre he sentido que quería invertir más en la mía. Le amo y creo que es brillante”, contaba la actriz en esa misma entrevista sobre su marido. “Estoy segura de que yo a veces le molesto, porque él a veces me molesta. Pero estoy enormemente orgullosa de la persona que es”. Tanto como para atreverse a pelearse con él cada noche y en directo delante de cientos de espectadores.