8

Miembros de la tribu han explicado que su supervivencia depende de las tierras que hoy se ven afectadas por los incendios en el país. "Nosotros sin el bosque no podremos cultivar, no podremos comer, sin nuestro tierra que no podremos vivir", señalan los líderes. En la imagen, una niña de la tribu Shanenawa en el estado Acre (Brasil).