La discreta vida privada de Luis Enrique y su familia

El fallecimiento de la hija pequeña de Luis Enrique, exentrenador de la selección española de fútbol y del Barça, a causa de un cáncer de huesos ha conmocionado al mundo del deporte y a toda la sociedad española. El exfutbolista ha publicado él mismo la noticia este jueves en su cuenta de Twitter y los medios de comunicación se han hecho eco rápidamente del difícil comunicado. Aunque hasta ahora no había trascendido el osteosarcoma que afectaba a la pequeña Xana, de nueve años, Luis Enrique renunció el pasado junio al cargo de seleccionador por cuestiones personales, que entonces no se dieron a conocer.

La familia formada por Luis Enrique y su mujer, Elena Cullell, ha destacado por ser una excepción dentro del mundo del deporte y, sobre todo, del fútbol. La vida privada del matrimonio, que tiene otros dos hijos —Pacho, de 20 años, y Sira, de 18—, siempre se ha mantenido alejada de los focos. De hecho, son contadas las ocasiones en que el matrimonio ha sido fotografiado y tampoco han realizado declaraciones sobre ellos. Sí se sabe que sus hijos sienten la misma pasión que el padre por los deportes. Mientras Pacho compagina el fútbol con los deportes acuáticos, Sira es la que realmente ha destacado. La joven ha despuntado en el mundo de la hípica y forma parte del equipo nacional español junior de salto.

A mediados de los noventa, Cullell trabajaba como azafata cuando conoció al futbolista, que entonces acababa de firmar su fichaje por el Barça. Un año después, el 27 de diciembre de 1997, se casaron ante 200 invitados en la basílica barcelonesa de Santa María del Mar, el mismo lugar donde se han casado otros personajes conocidos, como Jordi Pujol. Más de dos décadas después, la familia se mantiene muy unida y ella siempre se ha mostrado como un pilar fundamental para Luis Enrique. Elena, hija de Isabel Falguera y de Francesc Cullell, un empresario textil jubilado, forma parte de la burguesía catalana. Los Martínez Cullell residen en Gavà, un municipio español de casi 50.000 habitantes en la comarca del Bajo Llobregat muy cerca de Barcelona del que es oriunda la mujer del exblaugrana y donde tienen la casa familiar, con vistas al Mediterráneo.

Muchos han sido los famosos que se han pronunciado en sus perfiles de las redes sociales para mandar un mensaje de apoyo no solo a Luis Enrique sino a toda la familia. "No tengo palabras. Nadie está preparado para algo así. Hoy el cielo ha robado lo que no le pertenecía. A Luis Enrique y toda su familia, desde la distancia, os mando mi abrazo más sincero", ha escrito el cantante Alejandro Sanz en un tuit. El tenista Rafa Nadal también ha querido transmitir sus condolencias: "Acabo de enterarme de la terrible noticia del fallecimiento de Xana. Estoy muy triste y no puedo ni imaginar el dolor de la familia. Un abrazo enorme a Luis Enrique y toda la familia desde la distancia. Mucha fuerza y ánimos en estos momentos tan duros". "Míster, todo nuestro apoyo y cariño para ti y para tu familia. No hay palabras, pero nos tienes a tu lado siempre", ha manifestado Sergio Ramos, futbolista del Real Madrid y de la selección. Un mensaje similar al de Gerard Piqué, que ha entrenado con él tanto en el Barcelona como en la selección: "Míster, lo siento en el alma. Descansa Xana".

La actriz Anabel Alonso también ha querido dedicarle unas palabras a Luis Enrique y ha respondido con un tuit al comunicado del entrenador: "Aunque es la pérdida más terrible siempre estará en vosotros. Todo mi cariño". También ha escrito el actor Juan Diego Botto: "No puedo ni imaginar el dolor que deben estar pasando Luis Enrique y su mujer, Elena, por la pérdida de su hija. El mayor abrazo del mundo. Mi más sentido pésame y que duerma siempre en sus corazones".