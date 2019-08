15 productos de limpieza facial para decir adiós a las toallitas desmaquillantes

Más de nueve millones de toallitas se tiran a la basura cada día. Todas juntas, son las responsables de más del 75% de los atascos en el sistema de saneamiento de Barcelona causando sobrecostes de más de 650.000 euros anuales, según las últimas investigaciones de El País. Con estos datos, no es de extrañar que ya haya marcas y cadenas comerciales, como Holland & Barrett en Reino Unido, que hayan decidido prohibir su venta.

La sostenibilidad es una meta prioritaria que, en este caso, se une a la preocupación por el cuidado de la piel. La cual, como se ha demostrado en multitud de ocasiones, sufre más al limpiarse con una toallita: "No suelen ser suficiente para arrastrar el maquillaje en profundidad, sobre todo a nivel de poros. Pueden aumentar el riesgo de alergia, motivado por conservantes, alcohol y fragancias que se añaden a las toallitas", explican los expertos en este artículo de S Moda.

Así que sí: es hora de desterrarlas de nuestros neceseres y pasarse a una cosmética más saludable para el cuidado de nuestro rostro. Atenta a estos 15 básicos que te proponemos desde EL PAÍS Escaparate que puedes encontrar en Lookfantastic y que cuidarán tu piel (y también el planeta) con máximo respeto.

BÁSICOS

Agua micelar La Roche Posay

El primer paso de toda limpieza facial, para eliminar impurezas y restos de contaminación. Esta versión de La Roche Posay es, además, un agua termal ultrahidratante adecuada para todo tipo de pieles. Su formato ahorro de 200 ml. cuenta ahora con un 25% de descuento.

Leche desmaquillante suave de REN

El segundo paso de la limpieza requiere una textura más nutritiva: por eso una leche desmaquillante como esta de REN es ideal por su fórmula delicada que minimiza los signos de irritación. Retira todo el maquillaje al enjuagarla con agua sobre el rostro y es adecuada para pieles sensibles.

Gel limpiador de Vichy

El formato más demandado para las pieles mixtas y grasas es el gel, que no solo elimina las impurezas, sino que también desobstruye los poros. Este, de Vichy, purifica la piel llevándose el exceso de grasa sin resecarla y está enriquecido con ácido salicílico. Ahora con un 25% de descuento.

Mousse limpiadora de Uriage

Para las más exigentes con la suavidad y ligereza de sus productos, nada como una limpiadora de textura mousse. Esta loción de Uriage es transparente y, al fundirse en la piel, se transforma en una espuma fresca y purificante. Contiene agua termal e hidrata y protege al mismo tiempo.

Bálsamo limpiador de Clinique

El último grito en lo que a productos desmaquillantes se refiere es el bálsamo limpiador. Una fórmula casi sólida que se transforma en aceite líquido al entrar en contacto con la piel. La versión de Clinique, como su propio nombre indica -take the day off- es perfecta no solo para disolver el maquillaje, sino para dejar la piel suave y descansada.

Bifásico para ojos y labios de Elizabeth Arden

Las zonas sensibles como ojos y labios, y sus contornos, necesitan una fórmula aún más suave y delicada. Este bifásico de Elizabeth Arden elimina incluso los productos waterproof y deja ambas zonas limpias y nutridas. Ahora con un 25% de descuento.

Jabón sólido limpiador y exfoliante de Mádara

Ideal para llevar de viaje es el formato sólido que fabrica Mádara. Literalmente una pastilla de jabón con acción exfoliante perfecta para limpiar la piel de la cara después de un largo día. Ahora con un 25% de descuento.

EXTRAS

Tónico hidratante desmaquillante de Decléor

Como tercer paso de la limpieza -después del aceite desmaquillante o agua micelar y el limpiador- un tónico regulará el PH de la piel y la dejará súper hidratada y preparada para el tratamiento. Esta versión de Decléor cuenta con una textura sedosa y deja una cara radiante. Ahora con un 20% de descuento.

Exfoliante suavizante de Neutrogena

Para ir un paso más allá, realizándolo en días alternos, un exfoliante suave y adecuado para el rostro como este de Neutrogena. Servirá para limpiar los puntos negros, proteger la piel de futuras agresiones y dejarla suave y lista para los tratamientos.

Limpiador de poros de NIP+FAB

Cuando se necesite un extra de desintoxicación de la piel, nada como un limpiador de poros que elimine el 100% de las impurezas restantes. Esta opción de NIP+FAB actúa durante la noche y tiene efecto antioxidante.

Mascarilla limpiadora purificante de Nailsinc

Para un #DomingoDeMascarilla o para cualquier otro momento de placer y mimos, aplica una mascarilla que profundice en la acción limpiadora. Esta de Nailsinc es de papel y solo tienes que colocarla sobre la piel limpia y seca y dejarla actúar para un rostro limpio, hidratado y equilibrado.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Guante limpiador de Glov

Una de las mayores innovaciones en el mercado cosmético son los formatos como este: un guante de micro fibra que elimina el maquillaje sin necesidad de utilizar ningún otro producto. Con propidades electroestáticas, absorbe el maquillaje y la suciedad y proporciona un masaje en el rostro que activa la circulación. Además, es reautilizable durante tres meses.

Cepillo limpiador tonificante de BareFaced

Si lo que deseas es una limpieza profunda cada día, ayúdate de un dispositivo especial como este cepillo de BareFaced. Es capaz de distribuir el producto limpiador de manera más exhaustiva y, a la vez, ofrece un masaje en la piel que activa la piel y elimina las impurezas más profundas. Incluye un cepillo de pelo y otro de silicona y, ahora, cuenta con un 50% de descuento.

Esponja facial de The Konjac

Para proporcionar una exfoliación suave en cualquier momento y lugar, las esponjas Konjac son el aliado perfecto. Utilizada en Japón desde hace más de 1.500 años, se trata de una fibra vegetal 100% biodegradable que exfolia la piel y equilibra su acidez y sus aceites dejándola extremadamente fresca y limpia de forma natural.

Discos desmaquillantes de Pixi

Otra opción ideal para llevar de viaje: los algodones ya infusionados con desmaquillante de Pixi. Con aceite de argán y enriquecidos con aloe vera, sirven para retirar delicadamente el maquillaje del rostro casi sin esfuerzo y de manera cómoda y práctica.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 24 de agosto de 2019.

