Planes con descuento para el puente del verano

Nos encontramos inmersos en medio del verano. Las grandes ciudades de la península están vacías mientras que las costas, los autobuses y los aeropuertos con testigos del incansable vaivén de los afortunados que están de vacaciones. Para quienes ya han disfrutado de unos días libres o aquellos que están esperando a que lleguen, queremos darles una pequeña alegría y recordarles que este jueves es festivo en todo el país.

En este pseudo-puente podemos aprovechar para desconectar, si es que seguimos en la oficina, o para hacer algo diferente si es que ya nos hemos aburrido de la playa y la piscina. Para ello, hemos buscado las mejores ofertas de la página de Descuentos EL País con las que puedes preparar una pequeña escapada, un día de spa y cuidados en casa o en el que aprovechar a hacer cosas que llevamos procrastinando días e incluso meses.

Una escapada con descuentos

Si ya hay poca gente en la ciudad estos días, es probable que el viernes lugares como Madrid, Barcelona o Valencia parezcan ciudades fantasma. Son muchos los trabajadores que han pedido un día para disfrutar de un fin de semana largo de verano. Para quienes aún tengan la oportunidad de disfrutar de cuatro días de descanso, y quieran ahorrar, les recomendamos que no se pierdan las mejores ofertas que hemos encontrado para hacer una escapada estos días.

Hoteles.com

En esta plataforma se pueden reservar habitaciones en alojamientos de todo el mundo. Para un fin de semana largo, la variedad de destinos se reduce un poco por cuestión de tiempo de desplazamiento. Con esta oferta se pueden conseguir reservas con una rebaja del 8%, siempre y cuando esta se haga antes del 26 de agosto y se disfrute antes de final de año. Aunque las mayoría de las grandes cadenas hoteleras están excluidas de la promoción, hay una enorme cantidad de alojamientos románticos, rurales o a pie de playa entre los que elegir.

Cupón descuento Hoteles.com para conseguir el 8%

Atrápalo

Aquí se pueden encontrar varias actividades con las que ocupar el día libre que tenemos esta semana, entre ellos, billetes de tren o entradas para diversos espectáculos y parques temáticos. A lo largo del verano, esta empresa ha realizado promociones en alguna de estas actividades y ahora, ofrece la posibilidad de disfrutar de algunos espectáculos con precios hasta un 84% más económicos que si se adquieren en otros canales.

Oferta Atrápalo para conseguir un descuento del 84% en los mejores planes

Norauto

Para poder llegar a nuestro destino este miércoles o jueves, tenemos que poner el coche a punto. Revisar el aire y la presión de los neumáticos junto con el nivel de aceite no es tan solo una recomendación, sino que debería convertirse en una rutina antes de iniciar cualquier viaje largo. Con este descuento, podrás conseguir un 5% de rebaja en recambios en la página web de esta marca.

Cupón descuento Norauto del 5% en pedidos online

Europcar

Si no disponemos de un coche propio o no ha pasado la puesta a punto para realizar una pequeña escapada, también podemos echar mano de un coche de alquiler. Esta opción es un poco más económica esta semana gracias al descuento exclusivo de 15 euros que os ofrecemos. La única condición para poder utilizarlo, es que el precio total supere los 150 euros. Si nuestra reserva no alcanza esta cantidad, podemos pensar en aumentar la categoría del coche o el número de días que lo vamos a utilizar.

Cupón descuento Europcar de 15 euros en tu coche de alquiler

Relajarse en casa (o fuera)

No todos podemos pedir el viernes como día libre. Pero esto no implica que no podamos utilizar el jueves para relajarnos sin tener que movernos mucho. Un día libre puede servirnos para ponernos al día con la lectura, con la música, hacernos algún tratamiento casero o confiar en un experto para que lo haga. Si alguna de estas ideas te ha llamado la atención, sigue leyendo para descubrir los descuentos que te permitirán relajarte sin gastar mucho.

Casa del Libro

Este día libre es una buena oportunidad para ponerse al día con nuestras novelas favoritas. Si aún no tenemos una historia que nos enganche, esta tienda ha preparado una selección de libros electrónicos con un descuento del 5%. La oferta también nos sirve para ahorrar un 10% en accesorios como agendas para el curso que viene o cuadernos.

Cupón descuento Casa del Libro del 10% en accesorios y el 5% en libros

LookFantastic

Para desconectar aún más el día de la Asunción, esta marca os propone una serie de productos con una rebaja exclusiva del 23% sobre el precio original. ¿Quien dice que no podemos sentirnos en como en la playa mientras nos tiramos en el sofá con una mascarilla o nos damos un baño con sales relajantes? Borra las ojeras, olvídate del mal humor por no estar de vacaciones y disfruta mientras te mimas en casa gracias a estas ofertas.

Cupón descuento exclusivo LookFantastic del 23% en productos seleccionados

Deliveroo

Otra cosa que nos puede hacer desconectar durante el día de descanso es alejarnos de los fogones y olvidarnos de cocinar. El único festivo del verano, también es el día en el que podemos olvidar el táper en casa. En esta plataforma, encontraremos una gran variedad de menús con los que nuestro apetito quedará más que saciado. Si te preocupan los gastos de envío tenemos una sorpresa, un descuento exclusivo de 5 euros para usuarios registrados en pedidos online.

Cupón descuento exclusivo Deliveroo de 5€

Groupon

A lo largo de esta semana también podemos buscar alguna actividad que realizar este jueves. En esta página web, encontramos una amplia oferta con opciones tan variadas como viajes en globo, paracaidismo, tratamientos de belleza, cenas, noches de hotel o servicios de spa. Muchos de estos establecimientos estarán abiertos, pero si realizas una reserva en alguno de ellos, es mejor comprobarlo. Para animarte a hacer alguno de estos planes, te proponemos una oferta exclusiva que reduce en un 20% el precio de cualquier opción que encuentres en la web.

Cupón descuento exclusivo Groupon del 20% en todo

No postergar más puede ser muy rentable

Hay cosas que retrasamos y volvemos a retrasar día tras día por pereza o porque no tenemos tiempo. Un día libre a mitad de semana como este que se aproxima puede ser el momento perfecto para dejar de procrastinar y hacer estas tareas. Entre las dos más comunes, hemos seleccionado los mejores descuentos en dos de ellas, la primera, imprimir fotos y la segunda, crear una página web.

FNAC

Es imposible contar las veces que hemos pensado que deberíamos imprimir alguna de las muchas fotos que tenemos almacenadas en la memoria de nuestro teléfono. El día a día y la pereza no nos deja hacer limpieza de la galería y seleccionar alguna para pasarla a papel. Para animarnos a hacerlo, esta marca nos ofrece un código con el que revelar 50 fotografías a tamaño normal tan solo costará 9,90 euros.

Cupón descuento FNAC para revelar 50 fotos por 9,90€

GoDaddy

Cualquier momento puede ser bueno para crear una página web en la que plasmar la idea que lleva meses rondándote la cabeza. Quienes se lancen a ello esta semana, podrán hacerse con un dominio, un wordpress, sistemas de seguridad web o de optimización al mejor precio con descuentos de entre el 32% y el 50%. Si no te crees capaz de crear el código para tu página, también puedes crear tu dominio con ayuda de su creador de sitios web.

Cupón descuento exclusivo GoDaddy del 50% en hosting o el 32% en tienda

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.