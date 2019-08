Demi Moore, tras años de oscuridad, se ve ahora “peculiar, excéntrica, feliz”

Escribir sus memorias le ha dado a Demi Moore una nueva perspectiva de la vida. "Ha sido un proyecto muy íntimo y desafiante", ha dicho en un artículo para InStyle. “La parte más importante fue cuando tuve que repasar todas mis cosas y comencé a ganar una increíble profundidad de apreciación. Todo lo que percibí como negativo o malo, ahora lo aprecio ”. El libro del que se conoce su título en inglés Inside Out saldrá a la venta el próximo 24 de septiembre. Personas que han tenido acceso a parte de su contenido afirman que serán desgarradoramente sinceras.

Moore, de 56 años, anunció que estaba trabajando en sus memorias en abril, y la editorial dijo que el libro cubriría todo, desde su "relación tumultuosa" con su madre hasta sus tres matrimonios anteriores. Según la editora ejecutiva de Harper Magazine, Jennifer Barth, va a sorprender y conmover. La carrera de la actriz, sus tres matrimonios con el músico Freddy Moore (de 1980 a 1985), y con los actores Bruce Willis (1987 a 2000) y Ashton Kutcher (2005 a 2013) no se quedarán fuera de esta disección de sus recuerdos. Jennifer Barth ha descrito el libro como “la historia de una mujer, una mujer que se convierte en una actriz célebre que solo hace que su viaje de vulnerabilidad, fuerza y autoaceptación tenga más repercusión”.

Entre sus humildes comienzos en Nuevo México y el momento en el que se convirtió en una actriz famosa ha habido una infancia y juventud marcada por la ausencia de un padre al que nunca conoció, la inestabilidad que generó en la familia un padrastro que les hacía moverse continuamente de residencia hasta que se suicidó y una madre con un largo historial de arrestos por conducir ebria. La misma Demi Moore tuvo problemas de salud durante su adolescencia y finalmente abandonó la escuela secundaria para dedicarse al espectáculo

Demi Moore, en una fiesta en Londres. GTRESONLINE

En la década de los ochenta Demi Moore, que es madre de tres hijas Rumer de 30 años, Scout de 27 y Tallulah, de 25, tuvo que ingresar en un centro para rehabilitarse de su adicción a las drogas y el alcohol. La historia se repitió en 2012 tras llegar a colapsarse después de meses de fiestas y trastornos alimentarios que provocaron una preocupante pérdida de peso. Tras esta segunda rehabilitación la actriz se abrió a reconocer sus problemas y llegó a desnudarse anímicamente en algún evento público para dar ejemplo de que se puede superar estas etapas negras de la vida: “Durante años estuve en espiral, en un camino de verdadera autodestrucción”, dijo. “No importa los éxitos que haya tenido, simplemente nunca me he sentido suficientemente buena, suficientemente bien”, afirmó la actriz.

Moore entró en crisis, de la que salió con la ayuda de sus seres queridos y que marcó el momento de su reconstrucción, como ella misma ha reconocido. “Me dieron la oportunidad de redirigir el curso de mi vida antes de que destruyera todo. Claramente ellos vieron más de mí que yo misma. Y estoy muy agradecida porque sin esa oportunidad, sin su confianza en mí, hoy no estaría aquí”, dijo en un acto público.

"Siento que he estado en un período de incubación en el que no necesariamente sabía en qué dirección iba a ir o qué se suponía que debía hacer. Puede sentir que estás flotando en el abismo ", dice el artículo de InStyle. “Ahora, con el libro, me doy cuenta de que soy ambiciosa para una combinación de cosas que no son externas: amor propio, autoaceptación y perdón, y una conexión real. Siento que soy una oruga que sale del capullo. Voy a ser una mariposa ".

Ella termina el ensayo describiéndose a sí misma en tres palabras. "En 1994: gordita, gordita, gordita (pero para ser justos, acababa de tener un bebé)", escribió, y agregó: "Ahora soy peculiar, excéntrica, feliz".