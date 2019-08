Inglés para niños en verano

Se sabe que aprender un nuevo idioma no es cosa de niños, es decir, no es tarea fácil, y para ellos no es una excepción a pesar de que comiencen a estudiarlo desde muy pequeños y sean como esponjas. En verano, el calor aprieta y con él las ganas, sobre todo, de estudiar lo que sea. Sin embargo, en la actualidad, son muchas las formas de estimular a los niños en la enseñanza de idiomas. Los rituales basados en talleres musicales como las canciones, los poemas o el teatro, pueden cubrir de forma extraordinaria el objetivo de aprender el idioma inglés por excelencia de forma productiva y, sobre todo, en la época estival.

Porque mientras los más pequeños lo que más desean es jugar, en esta época del año es un buen momento para que integren una herramienta fundamental para su futuro: aprender inglés. Hoy en día, existen infinidad de recursos en Internet, aplicaciones, profesores particulares, inmersiones lingüísticas en campamentos de verano u otros métodos muy viables, y si a esto le añadimos, que la enseñanza se encuentra en un punto muy cambiante, y que la mayoría de los centros se esfuerzan por ofrecer una educación de calidad, hoy nos encontramos con opciones en las que la variable creatividad es la máxima a la hora de apostar por la enseñanza en general, y en los idiomas, en particular. Los proyectos educativos y los profesores son la base para construir una educación competente, por lo que, enseñar de forma diferente se ha convertido en un recurso muy valorado, y por ello, destacamos cuatro academias donde apuestan por ello.

Método TET

O lo que es lo mismo, “Total English Teaching” es un método en el que consideran al niño como un individuo integral. De esta forma, y en palabras de la responsable de los centros TET, Lola Sancho, “Utilizamos una metodología global que se diferencia de las tradicionales por tener un enfoque no fragmentado de los procesos de enseñanza-aprendizaje”, explica. Una fórmula en la que tienen en cuenta el sistema cognitivo, emotivo, psíquico o motriz del niño, al igual que la totalidad de las estructuras gramaticales de la lengua inglesa (presente, pasado, futuro o los condicionales). “El niño experimenta el idioma a través de sus sentidos, sus emociones y su intelecto. la lengua se presenta al niño de la misma manera que se presentaría el idioma inglés a un bebé nacido en una familia angloparlante”

Kids&us

Las academias Kids&us se centran en la enseñanza exclusiva para niños de todas las edades. Con una metodología propia, en estos centros creen en el proceso natural de adquisición de la lengua materna a través de sus Cursos para bebés. Un método distinto que según el director de uno de los centros ubicados en Legazpi, en Madrid. “Para nosotros es muy importante que el aprendizaje tenga lugar en un orden determinado, natural y espontáneo, pero también que vayan a un sitio que asocien con la diversión, que tengan sensaciones agradables y reciban un trato cálido. Como trabajamos a través de historias, juegos y canciones, realmente no son conscientes de venir a estudiar inglés, sino que vienen a pasárselo genial y, como lo hacen en inglés, van aprendiéndolo de forma natural”, nos cuenta.

Método Vaughan

La filosofía de esta empresa, que nació en 1977 ha continuado en la misma línea: innovación, productos formativos diferentes, consejos prácticos y diseños creativos para que los distintos perfiles de personas, y en particular, los niños, puedan aprendan puedan aprender. Disney English Vaughan, por ejemplo, es una de las propuestas en la que los niños que amen a los personajes de Disney puedan encontrar una motivación extra para aprender inglés.

Natasha Pascua y Elena Araújo son las impulsoras del proyecto Disney, un método, que en colaboración con la compañía, los niños aprenden jugando. "Hay magia, por lo que esto hace que se les olvide que están en una "clase", y les empuja a querer participar", nos comentan. "Los alumnos están más motivados e inspirados porque contamos con materiales diseñados de forma específica para ello, que les permite interactuar con los personajes Disney. Practican gramática y el vocabulario de las lecciones a través de una variedad de actividades, entre otras muchas cosas", continúa Elena.

Así, la decoración, las canciones, y materiales de Disney unido a las herramientas clásicas del método Vaughan como la repetición, la corrección continua o la agilidad verbal constituyen la base del aprendizaje. "Es muy difícil como alumno no apreciar la atención y la pasión que alguien pueda mostrar en ti", concluye.

Aulainglés

Aulainglés propone recursos en línea para aprender desde cualquier sitio. Para los padres más autodidactas, este método resulta lo más original e innovador. Salir al parque a jugar y tirar la pelota “playing catch”. Cuentan con el juego de capturar la bandera “Capture the flag” o saltar a la comba mientras se cantan canciones populares “Cinderella dressed in yellow, “Ice cream soda” o la búsqueda del tesoro, que puede ser en casa o en el parque, “Treasure Hunt”.

