Faye Dunaway, despedida de su obra de teatro por abofetear y amenazar al equipo

Faye Dunaway ha sacado su carácter a la luz. La actriz ha sido despedida de la obra de teatro que protagonizaba en Boston, llamada Tea at Five (Té a las cinco), por crear un ambiente "hostil", e incluso "peligroso", según explica el diario estadounidense The New York Post.

Los productores de la obra han confirmado el despido de la actriz en un comunicado recogido por el medio Deadline. Ben Feldman y Scott Beck han explicado que "como productores de Té a las cinco" habían decidido "terminar toda relación con Faye Dunaway. Se están desarrollando planes para el estreno de la obra en el West End [de Londres] el próximo año con una nueva actriz en el papel de Katherine Hepburn".

Al parecer, la función del 10 de julio tuvo que cancelarse poco antes de comenzar. Dunaway, cuenta el Post, abofeteó y tiró objetos a miembros del personal de producción de la obra mientras estos trataban de ponerle una peluca antes de subir a escena. Enfurecida por la cancelación, acabó "abusando verbalmente" del equipo, que tuvo "miedo por la seguridad", ha asegurado una fuente a este medio. Además, han explicado que la actriz creaba un ambiente "hostil y peligroso" entre bambalinas.

La obra se estaba representando en Boston desde el 22 de junio antes de dar el salto a Broadway y Dunaway era su única protagonista. En ella interpretaba a Katherine Hepburn tras el accidente de tráfico que sufrió en 1983. Las funciones acababan su periplo en esa ciudad el 14 de julio, pero según Deadline todas las funciones fueron canceladas días antes de que acabara, pese a que las críticas iniciales habían sido buenas, alabando "la mezcla de fuerza y fragilidad" de Dunaway en el papel de la antigua diva del cine. De hecho, la obra habría sido el retorno de la actriz a los escenarios neoyorquinos después de 35 años.

Ninguno de los dos medios que han avanzado la noticia han podido ponerse en contacto con la actriz para conocer su versión, puesto que al parecer se encuentra de viaje por Europa. Sus abogados no han respondido a los correos electrónicos.

Esta no es la primera vez que Dunaway sale de una producción teatral por la puerta de atrás. En 1994 fue contratada para reemplazar a Glenn Close en El crepúsculo de los dioses, del reputado director, productor y autor teatral Andrew Lloyd Webber. Finalmente, acabó siendo despedida por sus escasas habilidades musicales. La actriz demandó a Lloyd Webber y la cuestión se resolvió en un acuerdo extrajudicial.