Las 10 pulseras de actividad mejor valoradas en Amazon

La tecnología para el deporte es cada vez más accesible para el gran público. Actualmente, son muchas las aplicaciones para el móvil y los gadgets que ayudan a realizar actividades físicas más efectivas y a llevar un control de las mismas. Y en este último apartado, los dispositivos que más popularidad han ganado son las pulseras de actividad, ya que, en general, ayudan a llevar el registro de aspectos como el tiempo, la distancia y las calorías empleadas en una actividad. Todo esto, a precios más asequibles en comparación con los relojes inteligentes.

Pero es precisamente por la fama que han ganado las pulseras de actividad que la diversidad de marcas, modelos y funcionalidad se ha disparado, y actualmente hay cientos de dispositivos entre los cuales elegir, y a precios muy similares. En estos casos, no hay cómo la experiencia y la opinión de otros consumidores para decantarse por el modelo que más se acomode a tus necesidades. Es por eso que en EL PAÍS Escaparate nos hemos dado a la tarea de recopilar las pulseras de actividad mejor valoradas por los usuarios de Amazon. Para ello, hemos establecido como criterio los dispositivos con una valoración media mínima de cuatro estrellas sobre cinco y al menos 500 comentarios de los clientes de esta tienda online.

1. Pulsera de actividad inteligente Willful

- Valoración media: 4,6/5

- Opiniones: 676 (606 positivas)

Con capacidad para registrar las estadísticas de 14 modos deportivos diferentes, como caminar, correr o escalar, este modelo es perfecto para los deportistas aficionados. “Para aquellas personas que caminen o salgan a correr sin mucha frecuencia, pero les guste de vez en cuando hacerlo, les recomiendo la pulsera”, comenta el usuario Alejandro Milla. Ofrece medidores de pasos, calorías quemadas, distancia y frecuencia cardíaca, además de ser resistente al agua, por lo que se puede usar para nadar. Pero lo que más les gusta a los usuarios es el diseño y la facilidad de uso, como en el caso de Laura: “Es muy pequeña y la correa tiene muchos orificios, por lo que, aunque tengas la muñeca pequeña (como yo), siempre te irá bien. Por otro lado, su uso también es muy sencillo; sólo se le da al botón del medio y se enciende, y si le vas dando, se va pasando para ver los diferentes menús”.

Compra por 36,99€

2. Pulsera de actividad Xiaomi Mi Band 3

- Valoración media: 4,5/5

- Opiniones: 4.166 (3.668 positivas)

Toda una best-seller, esta pulsera dispone de una pantalla OLED de 0,78 pulgadas en la que muestra el nivel de batería, pasos, calorías, distancia, hora y estadísticas del sueño. Estas prestaciones, de acuerdo con el usuario Aprendiz, la hacen “imbatible por precio”, ya que sugiere que “no hay nada mejor en el mercado con estas características, autonomía y fiabilidad”. Además, es sumergible en agua hasta 50 metros, por lo que puede usarse perfectamente para nadar o incluso bucear. Por su parte, el usuario Sam destaca los gestos para navegar por la pantalla: “Te mueves por los menús con el dedo hacia las cuatro direcciones, y la hendidura de abajo es el botón de inicio para encender la pantalla o para volver atrás en los menús hasta llegar otra vez a la fecha y hora”.

Compra por 23€

3. Pulsera de actividad Willful

- Valoración media: 4,4/5

- Opiniones: 637 (553 positivas)

Para el usuario Rubén MS, “esta pulsera es casi un smartwatch”. En su opinión, después de haber probado diferentes modelos, destaca “la exactitud en medir los pasos diarios”. Y es que además de podómetro, la pulsera Willful ofrece medición de distancia, calorías, pulso cardíaco y sueño. También cuenta con un modo ciclismo que registra las métricas básicas de este deporte. Su pantalla de 0,96 pulgadas es de tecnología LED, a color y con cinco niveles de brillo. Además, el usuario Ángel Parada describe que “es bonita y elegante en cuanto a diseño, no pesa casi nada y sienta bien”.

Compra por 34,99€

4. Pulsera de actividad Yamay

- Valoración media: 4,3/5

- Opiniones: 1.247 (1.035 positivas)

En comparación con el modelo Fitbit Alta HR, el usuario Fon López asegura que esta pulsera es “tan buena como la Fitbit Alta HR, pero costando menos de la mitad”. Entre sus principales ventajas, de acuerdo con el mismo comprador, están “la forma de la pulsera, en el tacto suave de la correa y también en la pantalla”. Ofrece seguimiento en 14 modalidades deportivas diferentes, como caminar, correr o andar en bicicleta, y su batería puede durar hasta ocho días. “También calcula las calorías que llevas gastadas y mide tus horas de sueño, y en mi caso me he sorprendido”, afirma el usuario Lucky.

Compra por 29,99€

5. Pulsera de actividad Yuanguo

- Valoración media: 4,3/5

- Opiniones: 521 (443 positivas)

A diferencia de la mayoría de las pulseras de actividad, este modelo destaca por su sistema de carga. Así lo explica la usuaria Najalat: “Me ha sorprendido que no necesite un cable USB para cargarlo, porque en sí mismo es un USB”. Por lo demás, ofrece seguimiento de las actividad diaria, incluida la medición de pasos, calorías quemadas y los minutos en movimiento. Además, es resistente al agua, una función que la usuaria Noelia ha podido constatar: “La he llegado a utilizar en el mar para nadar y no he tenido ningún problema”.

Compra por 23,99€

6. Pulsera de actividad Willful

- Valoración media: 4,2/5

- Opiniones: 933 (767 positivas)

De acuerdo con el usuario Javier G., que adquirió la pulsera para reemplazar otra de la marca Garmin que se le había estropeado, “esta no tiene nada que envidiar. Los materiales son de calidad, no molestan y su tamaño es más que adecuado para una muñeca de tamaño normal”. Tiene 14 modalidades de deporte y es impermeable, por lo que se puede tomar un baño con ella puesta. La pantalla es a color y cuenta con brillo ajustable. Por su parte, la usuaria Elena G. destaca la precisión de las mediciones: “Yo lo quería para la frecuencia cardíaca y las lecturas coinciden exactamente con el oxipulsimetro”.

Compra por 35,69€

7. Pulsera de actividad Willful

- Valoración media: 4,2/5

- Opiniones: 765 (607 positivas)

Gracias a que es impermeable, este modelo se puede utilizar incluso para nadar, aunque no es resistente al agua de mar. Por materiales, es una de las pulseras más básicas de la marca, aunque eso no la demerita, como apunta el usuario Ángel: “Los materiales son de una calidad justa, aunque suficiente, y más teniendo en cuenta todas las funcionalidades que trae”. Entre ellas destaca el tamaño de su pantalla —“mucho más grande que el de la Xiaomi”—, la duración de hasta cinco días de la batería y el método de carga, como una memoria USB. “La pulsera está principalmente enfocada a la práctica del ciclismo, ya que solo se puede seleccionar ese deporte a través de la pulsera, aunque a través de la aplicación puedes acceder a otras como correr, saltar a la comba, cinta de caminar, saltos de tijera, sentadillas y ritmo cardiaco”, detalla el usuario Encarna1969.

Compra por 33,99€

8. Pulsera de actividad BANLVS

- Valoración media: 4,2/5

- Opiniones: 623 (490 positivas)

La mejor característica de esta pulsera es su apariencia, según el usuario Javier Rodríguez: “El aspecto de la pulsera es ideal, ya que puedes llevarla todo el día, sea cual sea la situación, y no va a desentonar, y además es elegante”. Además de esto, ofrece 14 modos de deporte y medición de pasos, calorías, ritmo cardíaco o sueño. En este sentido, al usuario bcn66 le ha gustado la capacidad de configuración que ofrece: “A mí me sorprendió muchísimo tener opciones como configurar la medida de los pasos”. También es impermeable y resistente al agua hasta cinco metros de profundidad.

Compra por 30,99€

9. Pulsera de actividad Xiaomi Mi Band 2

- Valoración media: 4,1/5

- Opiniones: 1.332 (1.035 positivas)

Para el usuario Villano, la parte más relevante de la pulsera es que “no pesa nada y el tamaño de los dígitos es perfecto”. Además, también subraya la precisión de sus mediciones: “En cuanto al pulsómetro, las mediciones las he realizado siempre comparándolas con máquinas profesionales de gimnasio y tengo que decir que el margen de error no se va más allá de una o dos pulsaciones”. “Sencilla pero cumple muy bien”, la describe, por su parte, el usuario Jordi, que además destaca el hecho de no tener que conectarla al teléfono permanentemente: “He estado más de una semana sin sincronizar la pulsera con el móvil y, cuando lo hago, se pasan todos los datos sin problema”.

Compra por 19,90€

10. Pulsera de actividad inteligente Elegiant

- Valoración media: 4/5

- Opiniones: 504 (376 positivas)

Esta pulsera ofrece mediciones para tres modos de deporte esenciales: caminar, correr y andar en bicicleta, y ofrece la información en una pantalla OLED de 0,87 pulgadas. También es resistente al agua y la humedad, como confirma el usuario Edu: “Yo estoy haciendo deporte y duchándome con ella y, por ahora, va perfectamente, ya que es muy ligera y ni te enteras de que la llevas puesta”. Por otro lado, a los usuarios Encarnación y Paco les parece que tiene “un diseño muy bonito” y valoran positivamente “que sea de hebilla y no como otras, que se encajan en unos botoncitos que sobresalen”.

Compra por 19,99€

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 24 de julio de 2019.

