Beth, de ‘Operación Triunfo’, revela que padece endometriosis

Beth Rodergas saltó a la fama por ser una de las concursantes en la segunda edición de Operación Triunfo. Era 2002 y tenía 20 años cuando la cantante catalana se convirtió en la tercera finalista del talent show y la elegida para representar a España en Eurovisón al año siguiente, donde terminó en la octava posición. Desde entonces ha pasado desapercibida, aunque continúa ligada a la música en Cataluña. Ahora, a los 37 años, ha vuelto a aparecer en el programa de TV3 Al Cotxe! con una imagen muy cambiada, especialmente porque ya no luce las rastas que fueron su seña de identidad en el concurso. En este medio, la artista ha concedido una entrevista muy personal en la que se ha sincerado sobre la enfermedad crónica que padece desde la adolescencia: endometriosis.

"Cada mes, cuando tengo la regla, el tejido se tiene que desprender, pero pequeños trocitos se quedan aferrados al cuerpo, como en el recto o en el apéndice. Se pueden hacer quistes. Es muy bestia el dolor de regla, he llegado a desmayarme, a vomitar, a tirarme por el suelo. Es un dolor muy heavy", ha explicado. Además, ha expresado su malestar por la poca visibilidad que tiene esta enfermedad que sufren alrededor del 10% de las mujeres en edad reproductiva: "Está bastante silenciada. Si la tuvieran los tíos se sabría más", reivindicó.

La cantant @bethrodergas parla d’endometriosi, una malaltia que pateix des dels 16 anys. Afecta a 1 de cada 10 dones i se’n parla molt poc. Ella intenta visibilitzar-la per trencar el silenci sobre una malaltia “que si la tinguéssin els tios se sabria més” #AlCotxeTV3 pic.twitter.com/YcVX5qZwMs — Al cotxe! TV3 (@alcotxetv3) 8 de julio de 2019

Debido a esta dolencia, la artista tuvo que ser operada hasta en dos ocasiones. Beth, a pesar de que la endometriosis puede provocar infertilidad, ha tenido dos hijos, Lía, de siete años, y Kai, de tres. Aunque ha confesado que no fue fácil: "Kai, mi segundo hijo, es de in vitro. Con Lía sí fue natural porque me acababan de operar, estaba limpia y fue todo bien. Pero con Kai la endometriosis había afectado a una de las trompas y no me podía quedar embarazada".

Con esta revelación, Beth se suma a otras artistas que han hablado abiertamente para dar una mayor visibilidad a la enfermedad. El año pasado, la creadora y protagonista de la serie Girls, Lena Dunham, reveló que se había sometido a una extirpación de útero debido a la endometriosis que padecía. "Acudí al hospital y anuncié que no me iría hasta que detuviesen el dolor o me quitasen el útero", narró la actriz en un artículo publicado en la revista Vogue.

Además de sus trabajos en la música, Beth ha hecho sus pinitos en el mundo de la interpretación, ha diseñado una marca de moda infantil llamada Little Lia e incluso ha publicado un libro en catalán titulado Nyam! En el programa, la artista también ha hablado de su paso por la academia y Eurovisión. "Era la única persona del Estado a quien no le gustaba", ha admitido sobre Dime, la canción que defendió en el festival, sobre el que también ha dicho que no sentía "especial ilusión" por ir. "No la quería poner ni en el disco, no la quería cantar en los conciertos y la gente me la pedía. Fue un pelín traumático, la defendí pero aquella noche le dije a Nina que allí acababa aquello y pasaba página", explicó.

Algo que recuerda a lo que recientemente ha denunciado Amaia Romero, la ganadora de Operación Triunfo 2017. Amaia, junto a Alfred García, representó a España en Eurovisón el año pasado con el tema Tu canción, y quedaron en el puesto 23 de 26. “Yo no estuve muy cómoda. Ahora la escucho y no siento que me represente. Era duro", dijo la navarra hace unos días sobre su malestar tanto con la canción como con el certamen europeo.

A lo largo de estos años, Beth ya había expresado que pasar por la academia había marcado negativamente su carrera profesional. "No considero OT un lastre, pero tener cierta credibilidad es muy difícil si has pasado por ese programa. Sé que me costará años ganarme la credibilidad musical porque, lamentablemente, la gente tiene muchos prejuicios", dijo en una entrevista a 20 Minutos en 2007. La catalana también ha hablado de la libertad, directamente contra la discográfica que se encarga de los concursantes una vez salen de la academia, en su año Vale Music: "Me largué porque no estaba de acuerdo con lo que se me imponía, al igual que pasó con otros muchos exconcursantes. La discográfica hablaba un lenguaje muy diferente al mío, tanto de estilos musicales como de la manera de enfocar una carrera".