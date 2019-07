El pediatra que consigue que un niño se distraiga y no llore con las vacunas

Las vacunas salvan vidas y durante la infancia es cuando el calendario de inmunización es más intenso. A muchos niños no les gustan los pinchazos y muchos padres, ante la cita médica, intentan distraer como pueden a su pequeño, pero la mayoría no lo logra. Ahora el video de un pediatra que consigue en 30 segundos lo que muchos desean, que los niños ni se den cuenta de cuando les van a pinchar, ha dado la vuelta al mundo.

Con más de cuatro millones de visualizaciones en Twitter, el doctor se ha hecho famoso con un método tan sencillo como es cantar e ir pellizcando al pequeño al mismo ritmo. Una actitud que consigue que en el momento del pinchazo el bebé ni se inmute, ante la incredulidad de sus padres. El regalo final del pediatra son unas pompas de jabón.

A pesar de lo increíble del video, no está exento de polémica. Muchos cuestionan el comportamiento del pediatra, asegurando que su miedo a las vacunas no lo elimina un señor cantando o, incluso, están aquellos que aprovechan el video para criticar nuestra Sanidad Pública: "Seguro que si este señor tuviera 40 pacientes al día, esto no lo podría hacer". Sea como sea, lo ideal es conseguir que los niños no sufran y se vacunen, y con este pequeño parece que el doctor lo ha logrado porque no parece muy afectado.

