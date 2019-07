La fórmula maestra del diseño italiano está en estas gafas

“La parte que más me gusta de mi trabajo es cuando el diseño se convierte en algo físico”, cuenta el interiorista español Rodrigo Izquierdo en el cuarto episodio de Italian Excellence, la serie de minidocumentales que Salvatore Ferragamo ha producido con motivo del lanzamiento de su colección cápsula de gafas para hombre este verano. La afirmación de Izquierdo, un barcelonés afincado en Milán desde 2005, no está lejos del espíritu de la firma de moda italiana. Salvatore Ferragamo se convirtió en el zapatero más famoso e importante del siglo XX precisamente por su habilidad a la hora de materializar sus proyectos, que es lo que reivindica Izquierdo en su entrevista. Supo introducir materiales insólitos y crear formas excéntricas que, contra todo pronóstico, no estaban reñidas con la comodidad y el espíritu práctico.

Esta mezcla de artesanía y diseño conceptual, que es una de las bases del diseño italiano de altura, se traslada ahora a una colección de gafas de sol. Los ocho modelos principales se inspiran en los arquetipos clásicos del género, como la gafa de aviador, y actualizan ese clasicismo con tonos innovadores y sutiles, concebidos para durar más de un verano. Además, incorporan dos insignias de la marca: el logo de Ferragamo en las patillas y el Gancini, el emblema de la casa, en las bisagras.

Por eso tal vez la firma florentina ha decidido asociarse a Izquierdo y a otros tres creativos afincados en Italia cuyas trayectorias demuestran la excelencia industrial del país transalpino. Junto al barcelonés, que fundó su estudio en 2016, están Derek Castiglioni, Francesco Meda y Guido Taroni.

Uno de los modelos de la colección cápsula de gafas de hombre de Salvatore Ferragamo para el verano de 2019.

Castiglioni es un paisajista que aprendió su oficio en Como, y que ha firmado más de un fascinante jardín secreto en Milán. También en Milán tiene su estudio Francesco Meda, diseñador de mobiliario y perteneciente a toda una estirpe en el sector. Por último, el fotógrafo Guido Taroni ha sabido trasladar al ámbito visual las claves del estilo italiano: armonía cromática, simplicidad y movimiento. Esos mismos rasgos son los que impregnan la nueva colección de gafas de la firma italiana, que vive un momento especialmente dulce: el pasado mes de junio celebraba sus 90 años de historia con un desfile en Florencia, el primero de moda masculina bajo la dirección creativa de Paul Andrew, y recientemente ha demostrado su capacidad de medirle el pulso al presente con las colaboraciones con influencers que forman parte del proyecto Gancini.

